La angustia de un platense que pasaba por una protesta y recibió un piedrazo en la frente

Un platense vivió momentos de angustia esta mañana mientras caminaba por la vereda de 45 entre 13 y 14 inmediata a la clínica Mater Dei, en donde se concentraba un grupo de manifestantes vinculados al centro médico con motivo de una protesta salarial.

Según denunció el vecino, quien se identificó como Walter Ramallo, de 51 años, esta mañana mientras caminaba por el lugar recibió en la frente el fuerte impacto de una piedra que "estaba atada a una de las banderas" que se usaban a raíz de la protesta que se realizaba en el lugar.

"Pasaba por el Mater Dei y me impactó esa piedra. No se puede poner piedras en las banderas. La bandera flameaba y la piedra estaba en la punta. Y me pega directamente en el rostro ¡No sabés cómo me quedó la cara!", consignó el vecino.

A raíz del fuerte golpe el hombre tuvo que ser atendido en el centro médico. "Encima me pedían que usara mi obra social. Están locos", expresó. "Vivo en el barrio, paso todos los días por acá. Nosotros también hacemos protestas en la escuela, pero jamás pondríamos una piedra en una bandera. Es una locura", insistió tras el fuerte golpe sufrido.