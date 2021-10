Del judo a cocinar en la tevé: la “Peque”, a “MasterChef”

La judoca campeona olímpica Paula “Peque” Pareto y la actriz Catherine Fulop son las dos primeras participantes confirmadas de la tercera temporada de “MasterChef”, aún sin fecha de estreno oficial.

Pareto no es la primera deportista que se atreve a probar sus dotes culinarios frente al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis: en la primera edición participó el ex futbolista Claudio “El Turco” García y, en la segunda, el ex basquetbolista Hernán “El loco” Montenegro y el ex futbolista Mariano “El loco” Dalla Libera.