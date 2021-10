Macri no va a declarar y dará clases en EE UU

Mauricio Macri continúa en Estados Unidos y no se presentará hoy a declaración indagatoria a la que intentó citar la justicia de Dolores en una vivienda que el expresidente vendió hace dos años, en la causa en la que se lo investiga por el presunto espionaje de los familiares de los fallecidos en el submarino ARA San Juan. Ayer, mientras se conocía la invitación para que el ex presidente dé clase en 2022 en una universidad de Florida, en su entorno rechazaban la acusación y la vinculaban a “una motivación política en medio de un proceso electoral”.

La investigación en Dolores la lleva adelante el juez subrogante Martín Bava, que reemplazó a Alejo Ramos Padilla cuando esté desembarcó en el juzgado federal de La Plata, y tiene a Macri como uno de los acusados en la causa devenida de la denuncia realizada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, en la que asegura que hubo agentes que recibieron instrucciones para espiar y anticipar cuáles serían los reclamos que iban a plantear los familiares de las víctimas del submarino siniestrado.

Lo cierto es que la citación y la prohibición de salir del país del ex presidente se conoció el pasado viernes. También ese día se conoció, en el marco de otro expediente, el llamado a indagatoria para hoy del intendente de Pinamar, Martín Yeza (PRO), por haber participado presuntamente en maniobras fraudulentas con la Tarjeta Alimentar, que negó de plano.

Para el entorno de Macri consultado por este diario, esta última acusación tendría la misma motivación que la que involucra al extitular Xeneize. “El juez repitió el modus operandi que con Mauricio: lo citan a Yeza en una causa en la que no estaba mencionado y donde hay una empleada municipal, y algunos cómplices detenidos y a la espera de ir a juicio oral por el tema”, explicaron.

NOTIFICACION

Es que desde el juzgado de Bava adujeron que no pudieron notificar a Macri sobre su indagatoria frente a lo cual un colaborador del ex mandatario aseguró que la citación fue enviada al departamento de avenida del Libertador, en Palermo, dado que cuando está en la Argentina reparte su tiempo entre la quinta Los Abrojos y una casa alquilada en Martínez, partido bonaerense de San Isidro. También la fuente consultada se mostró extrañada por la prohibición de salir del país dictada por el tribunal cuando “todo el mundo sabe que hace 13 días está en Estados Unidos”. Al cierre de esta edición el antecesor de Alberto Fernández no había sido notificado formalmente del llamado a indagatoria aunque ya tiene abogado: el ex interventor en Santiago del Estero, Pablo Lanusse. “No estaba ni imputado en el proceso y por ello su letrado no pudo tener acceso a la causa. Y lo citan 5 días después que los medios avisaran de la indagatoria. Hay una motivación política en todo esto”, concluyó el vocero macrista consultado.

En las últimas horas Patricia Bullrich, en su rol de presidenta del PRO, envió una carta al magistrado informando que Macri se encuentra en el exterior y no se presentará.

Lo cierto es que varios familiares de las víctimas del submarino implosionado apoyaron el proceso judicial en marcha.

En medio de esta controversia, Macri fue convocado por una universidad norteamericana para dictar un seminario sobre “liderazgo político”. Carlos Díaz-Rosillo, ex asesor de Donald Trump, fue quien invitó formalmente a través de una carta al fundador del PRO: “Su experiencia como presidente de la Argentina y su liderazgo en la implementación de políticas de libre mercado ofrecen la combinación perfecta del tipo de líder que buscamos que participen en esta beca”.

En su cuenta de Instagram, el exmandatario agradeció la convocatoria: “Será un honor unirme en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América Latina”. Rápida de reflejos, Cristina Kirchner se hizo eco de la noticia y posteo, en sus redes sociales, que “la verdad, no se si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia”.

Este nuevo intento de poner al referente de Juntos por el Cambio en el centro del ring por parte de la Vicepresidenta confronta con la actual estrategia electoral de la Casa Rosada, de intentar “desagrietar” el debate político.

Desde hace varios días el Presidente se muestra dispuesto a “escuchar” tanto a vecinos como gobernadores y en los pocos actos que lo tienen como protagonista, se lo observa inmerso en el “discurso del sí” -menos gritos y más propuestas, como “sí al trabajo y no al desempleo”- al que lo ha encomendado el asesor catalán Antoni Gutierréz Rubí. Se trata del mismo consultor que había “coacheado” a Cristina y a Sergio Massa en anteriores campañas electorales.