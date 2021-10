Lorenzetti habló sobre las internas en la Corte tras renuncia de Highton

Un día después de la sorpresiva renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti lamentó la dimisión de su colega, a la que lo une “una gran amistad” y dijo sentir “mucha pena, pero -a sus 78 añós- tiene derecho a retirarse y descansar”. Para Lorenzetti, la salida de la única mujer del máximo tribunal -ocurrida poco después de la renovación de autoridades en este órgano judicial y entre rumores de internas con el flamante presidente, Horacio Rosatti- “es un acontecimiento que ha sucedido como en otras oportunidades”. Y aseguró que la Corte “seguirá funcionando normalmente”.

No obstante, el magistrado opinó que las divisiones en la Corte ocurren producto de “trascendidos y rumores” y que “no hay manera de que una institución funcione en base a trascendidos, le hacen daño, es una cuestión de seriedad y de respeto”.

Consultado durante una entrevista radial sobre esos “transcendidos”, el expresidente de la Corte aseguró: “Yo no hago nada de eso, hablo con todos las veces que sea necesario y siempre lo hice durante muchísimos años. Fui más de una década presidente y nunca ocurrió esto”, a la par que instó: “Tenemos que brindar ejemplaridad. Ahora tenemos una crisis y habrá que solucionarla”.

Lorenzetti, que reconoció que los integrantes de la Corte no tienen diálogo con el Gobierno, aprovechó también para negar las versiones que señalan cortocircuitos con Rosatti, elegido como nuevo presidente del cuerpo el pasado 23 de septiembre. A esa designación, en la que Rosatti se votó a sí mismo, faltaron Lorenzetti y Highton, que firmó su carta de renuncia siete días después de ese acto, el 30 de septiembre, aunque se hará efectiva el 1º de noviembre.

“Es mentira que no nos hablamos con el doctor Rosatti, nos conocemos hace muchos años. Nuestra responsabilidad es dialogar, consensuar y es normal que haya disidencia”, aclaró ayer Lorenzetti, crítico del auto voto de Rosatti para transformarse en presidente de la Corte.

“Hay cuestiones que hay que explicar. Yo envié una carta explicando una posición frente a alguien que decide votarse a sí mismo. Hay dos posiciones: una que dice que es legítimo y otra que dice que no. Yo sentí la necesidad de fijar posición porque no pude estar en ese acuerdo, la presenté, la agregaron y la hice pública. Eso no significa impugnar la designación del doctor Rosatti”, volvió sobre ese tema para después enfatizar: “La Corte tiene que pensar en su responsabilidad institucional y no en disputas internas”.

En ese sentido, admitió que “los trascendidos” que, por ejemplo, “desprestigiaron mucho a la Corte de los ‘90”, son parte de “un problema interno que genera confusión y diferentes hipótesis. Pero no se puede dar una imagen de que solo hay disputas internas, la Corte va a seguir funcionando normalmente”, insistió.

Por otro lado, Lorenzetti advirtió sobre la importancia de discutir “seriamente” la independencia del Poder Judicial y reclamó reformas legales en materia penal: “Hay muchísimas vacantes judiciales, por eso se demora todo y hay una crisis importante”, dijo y que “hay que darle instrumentos para elegir a los jueces de manera rápida, autonomía presupuestaria y reformas necesarias”.

Mientras, el exministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, fue otro de los que se refirió a la renuncia de Highton. Para este exmagistrado, cercano al kirchnerismo, la jueza se aleja del máximo tribunal porque la situación se le hizo insoportable”.

“Nos estamos quedando sin Corte, me parece que atraviesa una crisis seria y terminal”, advirtió Zaffaroni, que insistió en ampliar la composición de la principal instancia judicial del país para pasar de cinco a 15 miembros: “Así se lograría un espacio de negociación un poco mayor”, propuso.

Además, el exmagistrado consideró prioritario que la vacante que dejó Highton sea ocupada por una mujer. Su reemplazante, en cualquier caso, debe ser propuesto por el Presidente, que a su vez necesitará del acuerdo de los dos tercios del Senado para avanzar con una nueva designación. Tras la derrota del Frente de Todos en las elecciones primarias, la empresa asoma difícil para el gobierno.

“Institucionalmente va a generar un problema, la oposición no va a dar el acuerdo a quien proponga el Gobierno, habrá que negociar y es difícil en esta circunstancia, esto va a demorar en resolverse”, reconoció ayer Zaffaroni. Y completó: “Supongo que Alberto Fernández se manejará conforme al decreto de Néstor Kirchner y habrá un período de opiniones y entrevistas en la comisión del Senado (para elegir al nuevo juez o jueza). Todo eso demora un tiempo”.