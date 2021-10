Los vecinos de la "Zona Roja" platense no dan más: ¿la mudan al Bosque?

El reclamo de los vecinos del barrio platense El Mondongo por la "Zona Roja" lleva años y ninguno de los gobiernos municipales que pasaron les dieron una solución. Por el contrario, la situación se agrava año tras año y se transformó en una problemática a la que no logran ponerle freno, donde los episodios de inseguridad crecen, la venta de drogas en plena vía pública no cesa y hay denuncias por el traslado de la actividad sexual callejera que serviría de escenario para la comercialización de estupefacientes.

Es en ese marco, en el Concejo Deliberante esta semana se trabajó en este tema y otros, como la venta ambulante. Los ediles discutieron y mantuvieron por el proyecto de Código de Convivencia, en el que uno de sus puntos hace hincapié en las sanciones que podrían aplicarse, pero también deja abierta la posibilidad de establecer una zona "permitida" para el desarrollo de la actividad. Uno de los artículos de la iniciativa refiere que "el Departamento Ejecutivo reglamentará los lugares y condiciones donde se permitirá el ejercicio de la actividad". Vale resaltar que en cuanto a las sanciones por ejercer la actividad en los sitios "prohibidos" van desde los100 ($35.000) a los 900 ($315.000) módulos.

Lo cierto es que el propio intendente Julio Garro, que apoya e impulsa el proyecto, se refirió a la posibilidad de mudar la "Zona Roja" al Bosque platense. "Estamos evaluando para que sea algunos días de la semana", precisó el jefe comunal, quien además agregó: "Sabemos que no es una solución completa, pero hay que diferenciar porque una cosa es el trabajo sexual, que es posible acompañarlo con mejores condiciones de salubridad, y otra cosa es el narcomenudeo". Luego agregó que "hay que darles las herramientas que las trabajadoras necesitan para hacerlo con mayor seguridad. Pero no voy a permitir que se diga que el trabajo sexual es igual que la droga", y aclaró que hay que "hacerlo con reglas claras, con seguridad, con policías. con iluminación, con sanitarios, como es en muchas partes en el mundo donde no es un tabú. por eso hay que darle un salto de calidad".

Cabe destacar que hace una semana un importante grupo de vecinos de esa zona realizó una nueva asamblea para abordar esos temas. La misma tuvo lugar en Plaza Matheu -1 y 66- y allí asistieron autoridades policiales de la Comisaría Novena y un funcionario de la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad bonaerense. "Estamos indefensos ante la inseguridad, la venta de drogas y la prostitución", fue el mensaje de uno de los vecinos que se comunicó con EL DIA y que coincide con el reclamo reiterado del resto de los frentistas.

"Lo que más se habló y se hizo hincapié que todos los vecinos que participaron es la inseguridad creciente especialmente a la tarde, aunque puede ser a toda hora, donde los motochorros están diezmando la zona, donde hay entraderas y asaltos a todos los comercios de la zona desde 60 a 72 y de 7 a 122 que en la zona donde se van sumando decenas de vecinos en grupo de Whatsapp donde estamos en alerta y tratamos de ayudarnos", agregó.

"Le pedimos al Comisario, que si bien él es nuevo, de que queremos más patrullajes. Cuando pasa un evento de robo a mano armada, la policía tarda en llegar o ni siquiera viene. Nos explicaron que tienen pocos móviles. En el centro, por un borracho enseguida van cinco patrulleros. Si no tienen móviles, que vengan a pata", exclamó.

En lo que va de este año, desde la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas informaron a este diario que se llevaron a cabo cinco procedimientos con resultados diversos. Todos tienen un punto en común: el lugar de venta de los estupefacientes era la Zona Roja. Por ejemplo, el 2 de septiembre realizaron dos allanamientos en el casco urbano (por 59 entre 10 y 11) y otro en Tolosa, en 17 entre 525 y 526. El resultado fue de una trans peruana detenida con 40 gramos de cocaína distribuida en 18 envoltorios. La investigación concluyó que la aprehendida “salía a distribuir la sustancia en taxis”.