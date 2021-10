“Vamos por todo, sabemos de qué se trata el Nacional”

La misma sonrisa que tiene la doctora Petraccaro (está haciendo su residencia en el Policlínico San Martín) entusiasma. Ilusiona. Y alimentado con el fuego mismo de esa pasión, el equipo conducido por Fernando Torrijos participará hoy y mañana de una nueva edición del Torneo Nacional de Clubes que es organizado por la UAR. El campeonato (modalidad Seven) se estará disputando en Los Miuras de Junín.

Sin preámbulo la jugadora canaria lanzó una frase sin vueltas “Vamos por todo” y además aseguró: “Ya jugamos seis veces este torneo, sabemos de qué se trata, hemos salido campeonas, perdimos dos finales, en fin, sabemos a lo que vamos y a lo que nos enfrentamos. Estamos muy bien y queremos disfrutarlo, después de todo este tiempo duro que nos ha tocado vivir como sociedad, a todos y todas”.

El plantel amarillo además de la oriunda de Tandil (pero adoptada por nuestra ciudad) está integrado por Carolina Soto, Soledad Cerisola, María Taladrid, Juana Daroda, Paula Ghiorzi, Lourdes Díaz, Dina Berrojalbiz, Sabrina Del Percio, Cecilia Manzanares, Saquía Asse y Luciana Maldonado. Y respecto al equipo que presentarán las Canarias en Junín, la capitana Petra, que es como la conocen todos en Gonnet, dijo: “Nos preparamos con muchísimo compromiso, si bien en la URBA jugamos de Ten y ahora jugaremos Seven, nos adaptamos rápidamente, cambiamos el chip y estamos más que listas”. A lo que agregó: “Será un torneo especial, porque será el primero sin Pato Roán”.

Por último, Lucía Petraccaro comentó: “Amamos esta camiseta y representar a La Plata compitiendo contra los mejores del país, es un gran orgullo y una responsabilidad inmensa, ojalá se nos dé. Iremos paso a paso y finalmente podamos levantar otra vez esa copa”.

EL TORNEO

La zona de grupos se desarrollará íntegramente hoy. En tanto que, la definición del torneo, quedará para mañana, dividiéndose ambas categorías en Desafío, Bronce, Plata y Oro según su ubicación en el grupo, para ir en busca del título, que en la edición 2019 obtuvo Centro Naval.

El conjunto canario tendrá hoy el siguiente recorrido: vs. Universitario (Tierra del Fuego), 12:20 hs; vs. Cha Roga (Santa Fe) 15.00 hs y vs. Aguará Guazú (Tucumán), 17:40 hs. Las zonas serán las siguientes: Zona 1: La Plata RC, Aguará Guazú, Cha Roga y Universitario (Tierra del Fuego); Zona 2: UNC, Águilas (Chaco), SITAS y Jockey (San Juan); Zona 3: Catamarca RC, Palihue (La Pampa), Universitario (Mendoza) y CAPRI (Misiones) y la Zona 4: Old Resian (Rosario), Alberdi Tucumán, Salto RC y Neuquén RC.