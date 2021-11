Héctor Larrea: a un año de su retiro de los medios

Hace unos días, una de las voces más queridas en la historia de nuestra radio cumplió 83 años. "El retiro es divertido después de haber trabajado tanto tiempo" señaló Héctor Larrea.

Vale destacar que el pasado 13 de noviembre del 2020, Héctor Larrea le puso fin a su trabajo en los medios. Después de seis décadas al frente de exitosos ciclos radiales y televisivos, el locutor sorprendió a propios y extraños con aquella decisión.

“Yo quiero tener una breve conversación con ustedes” dijo, en su momento, al aire. "Después de un encuentro interesante con mis médicos, mi psicólogo, mis familiares más cercanos, mis amigos más cercanos, resolví ponerle fin a esta carrera de más de 60 años" .

Pasó un año de aquella situación y al respecto Larrea declaró: "me estoy dedicando a mí, pero el tiempo no me alcanza, estoy muy entretenido, pensé que iba a extrañar, pero no…”.

“Para mí no hay nada mejor que la radio, es el mejor descubrimiento que se haya hecho, nada me abrió los brazos como la radio, nada me hizo pasear el alma como la radio, nadie me mimó como la radio, nada me ofreció todo lo que me ofreció la radio”, con esas palabras Héctor Larrea agradeció como su relación con el medio que lo marcó a lo largo de su vida.

Así, la historia dirá que el amor de Larrea por la radio lo llevó a estudiar en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y tuvo como expresión más contundente el programa Rapidísimo, que desde 1967 y por 30 años engalanó el éter de El Mundo, Continental y Rivadavia..

En la actualidad sus días pasan por escuchar música. “También veo médicos que nunca vi y llega el momento de tener que verlos. De salud ando bien, pero a esta edad hay que prevenirse”, dijo.

Recordemos que Larrea formó su familia hace 52 años, por esos años: se cruzó con María Elizabeth Alba en la puerta de Radio Nacional y quedó totalmente enamorado. Desde aquel entonces fueron inseparables y tuvieron a dos hijas, Florencia y Laura-que vive en Noruega-, y luego les llegaron tres nietos.

En su Bragado natal no había emisoras y eso lo empujó hacia las luces de la gran ciudad, recuerda Larrea, al tiempo de señalar: “el retiro es divertido después de haber trabajado tanto tiempo”, sintetizó el locutor con respecto a su decisión de “jubilarse” de los medios.