“Me hace feliz representar a los docentes de mi país”

No ganó, pero el hecho de haber llegado a la instancia que alcanzó por incluirse entre de los diez más destacados docentes del mundo entre 8.000 participantes, ya la colocó a Ana María Stelman en un lugar selecto.

“Me siento igual que antes de la ceremonia”, confesó la maestra de la Escuela Nº 7 del Barrio Hipódromo y así lo explicó: “yo estoy feliz con el lugar que estoy ocupando porque represento a los docentes de la Argentina”.

Stelman participó en una competencia que contó con representantes de 121 países. Se trata del Global Teacher Prize, premio que otorga la Fundación Varkey junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El máximo galardón finalmente se lo llevó Keishia Thorpe, una maestra de Maryland, Estados Unidos, pero para la educadora local la experiencia de haber sido parte de la selección internacional es de por sí una distinción a su fecunda trayectoria en las aulas.

La premiación de Global Teacher Prize solo va dirigida a la ganadora, pero Ana María se lleva un premio mayor: el reconocimiento de colegas, alumnos y alumnas y todas aquellas personas que le hicieron llegar unas palabras de felicitaciones. “Estoy muy contenta de que me hayan escuchado; de haber podido mostrar mi trayectoria, que es lo que hice toda mi vida”, contó.

Además, estar entre los primeros diez del mundo es, en sí mismo, un mérito. “Ser seleccionada entre los diez mejores del mundo, no me lo saca nadie. Representé a la Ciudad, a la Provincia, a Argentina y a Sudamérica”, agregó la docente platense.

Ella trabaja desde 1984 en distintos estadíos relacionados a la educación. A sus 56 años, aseguró que no podría volver a anotarse para participar: “Ahora estoy muy cansada. Cuando me dijeron que llevaba dos meses trabajando, no podía creerlo”.

No obstante, afirmó que “voy a seguir trabajando como hasta ahora, lo que cambió es saber quién es el 1º de 10”.

La mayor satisfacción de Ana María sea, quizás, el orgullo que sienten por ella sus estudiantes. “Mis alumnos me decían; ´seño, somos famosos´”.

Según subrayó Stelman, se inscribió para participar del certamen por insistencia de sus compañeras, a quienes siempre les llamó la atención y destacaron las estrategias pedagógicas que desplegó, a lo largo de una extensa carrera la docente platense.

Ahora, en el futuro más inmediato, se le presenta el proyecto de visitar Tecnópolis junto a sus alumnos. “Ese es mi premio”, dijo con una notable humildad y expresó, asimismo, otro de sus deseos: “Espero que los chicos no se olviden de la escuela y de los maestros”.

En un repaso de su trayectoria docente, recordó su paso por la Asociación Cooperadora de la Escuela 8, y sus trabajos en la 15, la 125 de Villa Elvira y también en la Fundación Verde Esperanza.

El premio

La distinción que estaba en juego busca reconocer la labor docente en la resolución de diferentes situaciones áulicas y rescatar el grado de impacto que esas acciones tienen sobre alumnos y alumnas y en la comunidad educativa en general.

Esta propuesta distingue un trabajo integral, no un proyecto en particular. Y por eso sus colegas la invitaron en más de una oportunidad a presentarse en el escenario internacional.

El Global Teacher Prize, que suele describirse como “el Nobel de la Educación”.