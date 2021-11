Todos: consciente de las internas, Alberto F. pidió por la “unidad” en el cierre

“Cuando voy a buscar la boleta del Frente de Todos hay un sol y no el símbolo del PJ, así que voto a la izquierda”, ironizó un jefe sindical que ayer participó del congreso de unificación de la CGT y no del cierre del campaña registrado unas horas más tarde en Merlo y donde Alberto Fernández pidió por “la unidad” del espacio. Es en esta dicotomía donde se percibe el principal desafío del oficialismo de cara al escenario postelectoral, el que más allá de las sonrisas silenciosas de la reaparecida Cristina Kirchner -que finalmente se hizo presente mientras se repone de un postoperatorio- o los abrazos de los principales dirigentes sobre el escenario montado en esta localidad del oeste del Conurbano, pone signos de interrogación sobre el futuro de la coalición oficial.

Tras varias idas y vueltas sobre su organización, finalmente ayer al atardecer el oficialismo celebró su final de campaña en el parque “Néstor Kirchner” de Merlo, con notorias diferencias sobre el cierre “nacional” previo a las PASO, realizado en Tecnópolis. Durante la víspera hubo militancia, de organizaciones sociales y agrupaciones como La Cámpora, habló la primera candidata a diputada Victoria Tolosa Paz y no Cristina, y el lema del “Sí” reemplazó al fenecido “La vida que queremos”.

La concurrencia, con todo, no fue masiva, tal vez por recomendación del consultor catalán Antoni Rubí Gutiérrez, que estuvo en todos los detalles de la convocatoria, como la distribución de banderitas argentinas y las gráficas que exponían las pantallas gigantes desplegadas en el predio. La necesidad tiene cara de hereje: Fernández tuvo que aceptar el marketing electoral del que renegaba y por el que había cuestionado al macrismo.

Minutos antes del inicio del acto, se produjeron corridas y empujones entre los militantes y un hombre resultó detenido (ver aparte). En Merlo hubo poca representación gremial, los alineados con el kirchnerismo: el bancario Sergio Palazzo que se acomodó junto a Máximo Kirchner y el amigo presidencial, Víctor Santa María (encargado de edificios), dijeron presente.

El intendente Gustavo Menéndez ofició de maestro de ceremonias. El dirigente es cuestionado a nivel local por no haberse abierto a internas. “El peronismo es movimiento, y debate adentro, pero está todo muy cerrado”, se quejó una fuente camporista del distrito. El jefe comunal es uno de los referentes del PJ bonaerense al cual Máximo Kirchner aspira a liderar desde diciembre próximo, por lo que ambos mantienen buen vínculo.

CAUTELA

Lo cierto es que a la hora de los discursos, Tolosa Paz aseveró que “el lunes empieza otra Argentina diferente, la del crecimiento”. En toda la jornada no se respiró un aire de triunfalismo y primó la cautela. Es que hay dudas sobre si el oficialismo finalmente podrá dar vuelta el resultado de las PASO en la Provincia.

Luego fue el turno de Sergio Massa que, asesorado por Rubí Gutiérrez, hizo una suerte de mezcla de la campaña del “Sí” con la del “Basta” de “Juntos”. En este sentido, pidió a los militantes: “Digamos basta a la Argentina de la especulación financiera, para decirle Sí a la Argentina del trabajo”.

El gobernador Axel Kicillof, en tanto, fue el más duro contra la oposición y los medios. En su presentación no se notó ningún “coucheo” salvo en lo medido que resultó el tiempo de su alocución. A pocos días del asesinato del kiosquero de Ramos Mejía, cuestionó a la oposición por el uso “electoral” de la inseguridad pero enunció llamativas estadísticas: “En el ultimo tiempo ha bajado la tasa de delitos evitables; en la etapa anterior subió 83 por ciento”, aseguró. Ocurre que muchos analistas explican que en tiempos de cuarentena no conviene contrastar datos.

Para el final, llegó el turno de Alberto Fernández que hizo un repaso de su gobierno. Y pese al impacto negativo de la “foto de la fiesta de Olivos” con la que vulneró su propio Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) sobre el aislamiento obligatorio, volvió con la consigna de que “elegimos cuidarlos” y el discurso sanitarista que hasta ahora no arrojó beneficios electorales. “No es que no hicimos nada”, se defendió, al igual que lo había hecho en Tecnópolis, para contrarrestar de la versión cristinista de que “este es un partido que no se jugó” por la pandemia. Luego enumeró las medidas económicas adoptadas tras la derrota en las primarias y en relación a las negociaciones con el FMI, indicó que “me tomaré el tiempo que haga falta para encontrar el mejor acuerdo para todos los argentinos”.

Empero, el momento más significativo de su alocución fue una suerte de ruego por mantener aplacadas las internas de “Todos”, en lo que pareció un mensaje hacia el kirchnerismo duro que le hizo vivir momentos de zozobra en la semana siguiente al revés electoral. “Lo primero y esencial es la unidad de nuestro espacio”, enfatizó. También tuvo tiempo para fustigar a los candidatos opositores: “Los que ahora dicen que van a resolver los problemas fundieron el país”.