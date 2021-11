Con críticas al Gobierno y a Cristina, Juntos cerró su campaña en La Plata

“Volveremos a ser gobierno en 2023”, atronaba desde una gradería colmada que con cuidada armonía compartían militantes del PRO y del radicalismo. En un escenario semicircular, muy al estilo que el macrismo impuso como estética en este tipo de actos, los candidatos se asociaron a esa consigna. Esquivaron elegantemente hablar del recambio presidencial que se dará en dos años, pero convocaron desde ahora a la “reconstrucción” del país y la Provincia.

Juntos puso ayer, desde la escenografía aportada por el club Atenas de La Plata, punto final de su campaña, donde los principales protagonistas de los discursos volvieron a ser los candidatos a diputados nacionales Diego Santilli y Facundo Manes. Apelaron a mostrarse como única alternativa frente al oficialismo y con ese fin, no ahorraron críticas al gobierno nacional.

“Podemos cambiar la historia”, arengó Santilli. Luego, se ocupó de concentrar sus críticas sobre la administración de Alberto Fernández. “Le pedimos trabajo al Gobierno y nos respondieron con platita, como si pudieran comprar nuestra dignidad. Y le pedimos que apoyen a los comercios y pymes, y nos respondieron con militantes controlando los comercios”, remarcó.

En la misma línea, y haciendo foco en la inseguridad, y en particular al asesinato del kiosquero durante un robo en Ramos Mejía, afirmó: “Y le pedimos que no nos maten más por un par de zapatillas y dijeron que no iban a hacer nada porque esto pasa en todas partes del mundo. No es así, no es así”.

La movida de cierre de campaña se ocupó de mostrar un perfil bien bonaerense. Por eso, no hubo presencia de dirigentes nacionales que Santilli se ocupó de mencionar en su discurso: Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta. Sí, en cambio, participaron intendentes, legisladores y jefes partidarios bonaerenses que se ubicaron alrededor del escenario.

“Si nos das tu voto vamos a ir a discutir los temas que a vos te importan, no los que les importan a los políticos”, afirmó en el cierre, mientras desde la barra se coreaba el “vamos a volver”.

El clima de euforia en las tribunas se trasladó a los oradores. Antes de Santilli fue el turno de Facundo Manes, fuertemente reconocido por la concurrencia. “Es un gran dirigente que se animó a dar el paso y poner el cuerpo”, lo presentaron desde el PRO.

El neurocientífico indicó que “no estamos acá para seguir emparchando, no podemos emparchar más, tenemos que hacer una revolución. Tenemos que hacer una revolución del conocimiento”, aclaró, y sostuvo que “en Juntos vamos a luchar contra la inseguridad, no nos conformamos con tratar los síntomas, vamos a trabajar sobre las causas”.

Por algún momento, Manes pareció tomar el sendero discursivo marca registrada que impuso Raúl Alfonsín, cuando recitaba el preámbulo de la Constitución en la campaña electoral de 1983 en el retorno de la democracia. Pero en su caso, tomó la frase del Himno Nacional para articular un discurso de cara alfuturo. “Al gran pueblo argentino, salud, dice nuestro Himno. Y yo les digo, al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino educación, seguridad, progreso, prosperidad, menos pobreza, siglo XXI, una nueva Argentina. Vamos a ganar el domingo”, vaticinó, mientras mostraba una boleta de Juntos.

Graciela Ocaña, otra de las referentes de la lista dijo que no hay que olvidar “el Olivos Gate” e hizo mención a “jubilados que están muy mal, que ganan 25 mil pesos y por eso es doloroso que la ex presidenta Cristina cobre una jubilación de privilegio”. Y acotó en medio del griterío de la tribuna: “Vamos a ir al Congreso a derogar esa ley”.

Entre los presentes estuvieron: el anfitrión, el intendente Julio Garro, Jorge Macri, Maximiliano Abad, Néstor Grindetti y Diego Valenzuela. Además, Margarita Stolbizer, Waldo Wolff, Hernán Lombardi, Guillermo Montenegro, Emilio Monzó, Cristian Ritondo, Martiniano Molina, entre otros.

Así, Juntos puso punto final a la campaña rumbo a las elecciones del domingo, en busca al menos de conservar la diferencia de 4 puntos que obtuvo frente al oficialista Frente de Todos en las PASO. En medio de la euforia post acto, algunos dirigentes se animaban a vaticinar una brecha mayor.