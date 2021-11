Por un desaire se acabó la paz entre Nicole Neumann, Mica Viciconte y Fabián Cubero

Cuando todo apuntaba a que Nicole Neumann y Fabián Cubero comenzaban a llevarse bien, un desaire hizo estallar por los aires la tregua simbólica que existía. Todo comenzó en la primera comunión de Allegra, la segunda hija de Neumann y Cubero.

Aparentemente, antes de que comenzara la ceremonia Nicole se habría topado con la pareja y habría optado por negarle el saludo. Ese supuesto episodio se reflotó en el debuto de Indiana, la primogénita de la pareja como modelo.

Como consecuencia, el encuentro en el debut de Indiana como modelo no pasó inadvertido. Mientras Nicole esperaba ansiosa la pasada, del otro lado de la pasarela Micaela jugaba con Allegra y Sienna, la menor de las tres hermanas. Cuando el evento terminó, las declaraciones tanto de Nicole como de Fabián dejaron al descubierto la tensión que nuevamente se instaló entre ellos.

Consultada por el periodista Alejandro Guatti, movilero de Intrusos, sobre si fue incómodo volver a cruzarse con su ex, Neumann fue contundente. “¡No! A mí me da igual, chicos”. Además, aseguró que no evitó cruzarlo sino que no se dio la oportunidad. “Yo estuve atrás acompañando a Indi. Salí cuando arrancaba el desfile. No se crean todo lo que cuentan”, expuso.

A contramano, el ex Velez defendió la versión del desaire en la comunicón de Allegra. “¿Si se acerca a saludar, se saluda?”, quiso saber Guatti. “Sí. Lo dudo pero sí. Igual ya nos quedamos pagando en la primera” respondió.