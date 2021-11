"Dibu" Martínez ya le puso pimienta al clásico que se viene

Dibu Martínez fue, sin dudas, uno de los grandes responsables del triunfo argentino sobre Uruguay con una actuación destacada. Y, una vez finalizado el partido, el arquero albiceleste, además de abarcar diversos temas, lanzó una frase desafiante antes del encuentro clásico con Brasil del próximo martes.

"¿Si es una revancha por la Copa América? La revancha capaz que la quieren ellos", dijo el arquero y enseguida señaló: "Nosotros tenemos ganas de darle una alegría a nuestra gente".

El golero también advirtió que "Sabíamos que ganando nos íbamos a dar un paso gigante, no sé si vamos a estar en el Mundial pero matemáticamente dimos un paso enorme. Merecemos todo porque trabajamos bien", sentenció.

También se refirió a la suplencia de Lionel Messi: "Él siempre quiere estar, es un animal entrenando. Quiso llegar al máximo por ciento, pero como no estaba al 100% decidió no forzar y me pareció muy bien".

Martínez compartió una última reflexión sobre el duelo rioplatense: "Sabíamos que iba a ser súper difícil, especialmente mirando los resultados de ayer, ellos necesitaban sumar o ganar. Hicieron un gran partido, la cancha estaba muy difícil, no pudimos jugar mucho por el medio porque picaba mucho y estaba seca. A veces jugando mal, tenemos que sacar los resultados adelante. Este equipo tiene unos huevos bárbaros. Vamos cada vez mejor, esta es la línea. Cuando no se juega bien, hay que ganar igual".