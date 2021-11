Tránsito, comercios y dúplex en la Zona Norte bajo la lupa de vecinos

En muy pocos años, para lo que se espera de las variaciones en la imagen urbana, el sector norte de la Ciudad tuvo un cambio arrollador. City Bell, con el fuerte crecimiento de su centro comercial y la radicación de numerosas viviendas -gana por lejos la edificación de dúplex- es, quizás, el ejemplo más claro de tal mutación. Pero no es la única localidad de la zona que se muestra extendida, con barrios nuevos y apertura de negocios; también son parte de la lista, aunque en menor escala, Ringuelet, Gonnet, Villa Castells, Gorina y Villa Elisa.

Ese proceso de urbanización tan acelerado movilizó una década atrás a un grupo de vecinos (la mayoría en ese momento era de City Bell pero se fueron sumando hombres y mujeres de otras localidades del norte platense) que con el nombre de DNI (Defendamos Nuestra Identidad) buscan devolverle algo de la tradicional fisonomía a la zona y recuperar el verdor y la tranquilidad que la caracterizó.

Así lo vienen observando estos vecinos, atentos desde 2010, cuando se creó el grupo, a la vida urbana de City Bell, Gonnet, y Villa Elisa: “Es cierto que ha habido una gran expansión comercial, pero eso es una consecuencia y no una causa: los proyectos de construcción han sido desmesurados, no sólo con los barrios cerrados y los dúplex, sino también por un proceso de ocupación informal que se da en Villa Elisa, Gorina, Arturo Seguí”, sintetiza el presidente de DNI, Mario Fitipaldi, quien aclara, asimismo, que DNI no cuestionan los proyectos inmobiliarios ni el comercio. “Son parte del progreso –dice-, pero debiera haber sido todo de manera más ordenada y respetando la tendencia de las edificaciones bajas rodeadas de arbolados”.

En ese sentido, Fitipaldi señala como ejemplo la céntrica calle Cantilo de City Bell. “Hay casas que se han mantenido bien, que han puesto en valor para convertirlas en negocios, respetando la edificación original; no está ahí el problema”, detalla.

Entre el cemento y el caos

Escenarios de las transformaciones urbanas más manifiestas son los caminos Belgrano y Centenario, a lo largo de las trazas que llegan a todas las localidades del norte de la Ciudad.

Los cambios en el Belgrano se dan, fundamentalmente por el intenso caudal de tránsito, desbordado de vehículos y casi sin controles viales, por lo que se arman cotidianamente embudos difíciles de desarmar. El Centenario, se presenta un poco menos congestionado (con excepción de las horas pico) pero con un paisaje más “degradado”, justamente a raíz de proyectos edilicios pensados para el despliegue comercial.

En los últimos años se ha incorporado a esos caminos -en especial al Centenario- una gran cantidad de comercios y ahí sí, según plantea el titular de DNI, los cambios urbanísticos han afectado el paisaje. “Con muy pocas excepciones, casi todo se modificó sin respetar la identidad de la zona, sin preservar fachadas, tirando grandes árboles abajo y no dejado casi aire alrededor de las edificaciones y construyendo playones”, destaca Fitipaldi.

Según se analiza en la entidad, el tránsito en la zona norte no difiere del que hay en el Centro

La otra gran preocupación de los vecinos del norte es por el desorden vial del que no escapa ningún lugar de Gonnet, City Bell y Villa Elisa, sobre todo, como se dijo, en los alrededores de los caminos Belgrano y Centenario. “En realidad, no difieren mucho del tránsito de La Plata, como tampoco con el tema de las salidas de las escuelas, que son caóticas, pero la solución en ese caso es del orden municipal; habría que intervenir de manera racional, poniendo orden y realizando controles, que no se hacen”, opina Fitipaldi.

El volumen de tránsito repercute, en la falta de espacios para estacionar. En particular, cerca de la concurrida calle Cantilo. En la cabecera, sobre la estación de trenes, se planeó hace varios años una playa de estacionamiento orientada a los usuarios del ferrocarril. El proyecto no tiene avances a la vista.

En tanto, según fuentes comunales, en breve pero sin fecha definida, se instrumentará en la zona el estacionamiento medido, un proyecto suspendido por la pandemia. Ya se coloca la cartelería y se avanza con el circuito de puntos de cobro del sistema.

Un nuevo marco

Desde septiembre pasado rigen nuevas normativas que se aprobaron en el Concejo Deliberante platense a partir de una propuesta presentada por DNI. En la ordenanza 12.044, una reforma al planeamiento de la Ciudad, se incluye un freno a las construcciones en altura (no se pueden levantar más de dos niveles) y también a la proporción de metros cuadrados cubiertos.

“Lo hecho, hecho está”, sostienen los vecinos de DNI, porque no se puede ir hacia atrás y demoler lo que ya es parte del paisaje, pero consideran que la nueva ordenanza pondrá un freno en la manera de construir y los proyectos se resolverán con una mayor planificación.

El proceso de implantación de diferentes urbanizaciones se dio en la zona norte con proyectos de dúplex y tríplex, siempre en barrios caracterizados por las casas bajas, los grandes espacios parquizados y arboledas.

DNI nació para evitar el desmadre urbanístico que significa, además de la intervención en espacios verdes, el colapso de los sistemas de servicios domiciliarios, se indicó.

Principalmente en City Bell y Gonnet ocurrió que muchos de los emprendimientos edilicios se realizaron con “permisos provisores espaciales”, según plantearon los integrantes de DNI cuando se lanzaron como ong de defensa del patrimonio paisajístico de la zona norte.