Tricolores y el sueño de la Liga, casi 50 años después

Hace casi 50 años los vecinos de Villa Elvira tenían un sueño: fundar Tricolores y competir en la Liga Amateur Platense, un torneo de difícil acceso en aquellos días. Ese sueño hoy se convirtió en realidad y sus socios, algunos nuevos y otros vitalicios, van por más.

La institución de Villa Elvira contiene entre 380 y 400 socios activos, además de familiares de los jugadores e hinchas que cada fin de semana van a alentar al equipo. A través de la fundación Florencio Pérez, recibieron la donación de unos terrenos en 648 y 1, donde sueñan con hacer un polideportivo para todo el barrio.

Después de la pandemia, los socios se mantuvieron en la misma cantidad aunque al principio se sentía la inquietud ante la posibilidad de los contagios.

En el último rebrote, que obligó a cerrar sus puertas nuevamente, se percibió un cese de asistencias pero con el avance de la vacunación, la confianza volvió a sus integrantes.

En las canchas se cruzan deportistas de 5 a 50 años y hay grupos infantiles mixtos

“Cerramos todo, fue muy traumático pero trabajamos mucho con cada profesor y sus categorías”, cuenta Pablo Ricciardi, presidente del Club. El directivo recibió a este diario junto a Raúl Ricciardi, socio vitalicio y María Josefina Dobarro, socia vitalicia.

En los primeros meses, todos los chicos y grandes se prendieron a las clases virtuales pero con el tiempo hubo un desánimo que los llevó a buscar nuevas herramientas para atraerlos otra vez.

La situación económica que trajo la pandemia azotó fuerte a Villa Elvira y allí estaba el club para contener a sus socios.

Se censó a las familias, junto a distintos organismos se reunieron alimentos y se llegaron a entregar entre 156 y 160 bolsones con productos de primera necesidad cada 15 días.

“fuimos resurgiendo”

Por estos días, la situación es mejor que antes. “Fuimos resurgiendo y generando ideas nuevas. La situación no es la ideal, más en el corazón de Villa Elvira pero no es mala. Nos cuesta crecer y dar un paso adelante a nivel edilicio pero no tenemos deudas y seguimos invirtiendo”, detalló el presidente de Tricolores.

La cuota mensual está en $500, un precio que por decisión de toda la comisión se mantiene desde marzo del año pasado. Las actividades que se pueden realizar son relacionadas al fútbol. Hay categorías desde los 5 años hasta los 50. Hay un gimnasio para jugadores y socios y un centro de formación de arqueros. Por el momento no hay fútbol femenino pero en la categoría infantil se puede encontrar fútbol mixto. El balance general actual es altamente positivo.

En el Club se trabaja también con la detección y prevención de adicciones

“Volver a juntar a toda la gente fue un trabajo arduo. La idea a futuro es trabajar y generar recursos para seguir creciendo”, agregó Pablo.

“El club es un lugar maravilloso donde nos estamos recreando. Es nuestro segundo hogar y quiero seguir creciendo, ampliar la casa y armar el polideportivo en el predio”, cuenta el presidente de Tricolores.

problemática social

El de los consumos problemáticos no es un asunto que pase por fuera. La violencia, considera Pablo Ricciardi, aumentó a nivel social. Respecto a la prevención de adicciones, es un trabajo que lleva tiempo de desarrollo. “Nosotros trabajamos mucho con la Fundación Florencio Pérez para la prevención, detección y tratamiento de los casos. Dentro del club no hay casos pero en cuanto notamos algo, se aborda con la persona y la familia”, cerró.

Raúl Ricciardi (73 años) y María Josefina Dobarro (83 años) son dos socios fundadores de Tricolores.

Entre ellos viven los recuerdos más hermosos de todos los años vividos, de aquellos primeros trabajos y de ver cómo el club crecía a pasos agigantados.

“La función social del club es darle importancia a los chicos del barrio. Siempre se hizo todo silenciosamente y sin publicidad. Soñamos que sea lo que es hoy. Esto rebalsa de pibes y familias, es hermoso”, comentó Raúl a este diario.

A María se le llenan los ojos de lágrimas al recordar a sus hijos jugando en Tricolores, siendo la mascota oficial del equipo y cómo creció. “El club es todo para mí. Estaba jodida de salud, no podía venir y eso me puso muy mal. A todos los chicos los vi nacer”, afirma la directiva, una vez más, en el lugar que eligen a diario.