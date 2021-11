Se fueron 5.000 tickets y el canje seguirá hoy

El próximo viernes desde las 17, Estudiantes recibirá a Huracán en el estadio de UNO, por la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol, ya con el aforo del ciento por ciento de la capacidad.

El equipo de Ricardo Zielinski, que se reencontrará nuevamente con su público, intentará volver al triunfo para regalarle una sonrisa a los hinchas que coparán el nuevo estadio Jorge Luis Hirschi.

En este sentido, continuará hoy el canje de generales que se había iniciado ayer para los simpatizantes que no habían acudido al estadio en el último juego como local frente a River.

Dicho canje fue para socios y socias que iban desde los 400 hasta los 3.200 puntos, en el marco de una ventana especial de transición de aforo para ranking general. Según le informó el club a este medio, ayer se canjearon unos 5 mil tickets.

En tanto, a partir de la jornada de hoy, comenzarán las ventanas habituales por puntos sin ningún otro tipo de restricciones y habrá disponibles otras 11 mil localidades aproximadamente. El canje será para socios y socias que tengan de 5000 puntos para arriba y más de 620 puntos para los de l interior.

En el caso de los Abonados VIP y Premium, quienes no hayan aceptado la adenda, tienen tiempo hasta el domingo 14 para hacerlo en www.portalsocios.estudiantesdelaplata.com y poder habilitar su abono. Quienes no lo hagan no podrán utilizar su abono hasta el próximo año. Respecto al horario de atención será en el mismo horario de 8 a 19 horas. Como en cada jornada de canje, el club aclaró que es muy importante saber que socios y socias que cumplan con los puntos solicitados, solamente podrán realizar el canje en el día y horarios indicados.