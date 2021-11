Luciano Castro se despidió entre lágrimas de la obra que compartía con Sabrina Rojas

Cuando a fines de mayo Luciano Castro y Sabrina Rojas anunciaron su separación, ambos coincidieron en que seguirían siendo familia por Esperanza y Fausto, los hijos que tienen en común, y que como no había ningún escándalo de por medio podían seguir trabajando juntos. Por eso, no dudaron en volver al teatro con "Desnudos", una obra que protagonizan junto a Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Mey Scapola y Luciano Cáceres.

Pero luego de que la actriz se pusiera en pareja con el Tucu López y el actor iniciara su apasionado romance con Flor Vigna, cambiaron las condiciones. Y a pesar de que tienen una muy buena relación, ya no era lo mismo compartir escenario. Por este motivo, Luciano decidió dar un paso al costado para enfocarse en otros proyectos y el domingo 14 se despidió de espectáculo que le dio muchas satisfacciones.

En la previa a las dos funciones que se realizaron en el teatro Met Sura, el actor hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram en el que mostró el clima festivo que se vivió en camarines y en el que sus compañeros le prometieron despedirlo con muchas sorpresas. "Luciano para mí es un hermano, como para seguramente todos acá. Es una pieza muy importante, un ser humano muy noble, muy talentoso. Él se hace el duro pero no es así, no puedo asegurar", expresó Gonzalo Heredia en el cierre y ante estas declaraciones, Castro no pudo aguantar las lágrimas y rompió en llanto.

"Somos un hermoso equipo que tiene la suerte de hacer lo que nos gusta y divertirnos juntos arriba y abajo de escenario. Desnudos no termina, pero sí se termina una etapa de esta obra. Todas las personas que trabajaron con @castrolucianook saben el enorme compañero que es. Gracias por ser tan generoso siempre. Ese escenario te va a extrañar y nosotros más. ¡Te amamos GORDO!", escribió en sus redes Sabrina Rojas, mientras que el resto del elenco coincidió en que van a extrañar a Luciano, sobre todo por la relación que mantienen abajo de las tablas.

Por otra parte, el actor estuvo en boca de todos por su participación en "Uy!" el video del primer tema de Flor Vigna como cantante. Y aunque muchos destacaron el apoyo que le brindó a la joven de 26 años en su nueva faceta, a pocos meses de iniciar su noviazgo, otros señalaron que fue una mala decisión en su carrera. Sin embargo, tanto él como la joven se mostraron muy conformes por lo que hicieron y, sobre todo, por la forma en la que avanza su relación.