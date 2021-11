El papá de la estrella de Disney Peyton Clark y la influencer Acacia Kersey, acusados ​​de grooming

El padre del actor de Disney Peyton Clark y la influencer Acacia Kersey ha sido acusado de presionar a chicas menores a sacarse fotos atrevidas y explícitas, según publicó el sitito estadounidense The Daily Beast.

Siete mujeres que habían modelado previamente para Rich Clark detallaron el presunto comportamiento del hombre de 52 años. Una exmodelo alegó que Clark se presentó como una figura paterna para ella después de la repentina muerte de su padre. Pero ella dice que abusó de su confianza al empujarla a hacer fotos de desnudos, cuando tenía 16 años, haciéndola creer que era la única forma de tener éxito en la industria del entretenimiento.

La joven declaró que se horrorizó cuando descubrió que sus fotos terminaron en cuentas explícitas de Instagram, y que fotos de ella desnuda se vendían en línea por $ 2.58 dólares.

Hoy en día, el padre de cuatro hijos todavía dirige un negocio de fotografía infantil en Los Ángeles, y se considera a sí mismo como fotógrafo de modelos y danza con 27 años de experiencia. Su portafolio en línea está casi exclusivamente lleno de fotos de niñas y mujeres jóvenes, varias en poses provocativas.

El sitio web de Clark también presenta algunas foto de su hijo Peyton, que protagonizó la serie de corta duración de Disney "No lo hice" en 2014. Pero es la hermana de Peyton, Acacia, que es la estrella de la familia. Cuando era adolescente, dirigió una popular página de Tumblr, y luego recurrió a YouTube e Instagram, donde la controvertida influencer tenía casi 2 millones de seguidores hasta que pasó a Patreon el mes pasado.

Las exmodelos declararon al medio norteamericano, que Clark a menudo usaba el éxito de Peyton y Acacia para promocionarse a clientes potenciales, tanto padres como adolescentes, apoyándose como un conocedor del mundo del espectáculo y las redes sociales.

La fundadora de la compañía de cosméticos, Brittni Kristine, ahora con 26 años fue la primera en hablar sobre Clark, y compartió una breve versión de su historia en TikTok la semana pasada, explicando cómo cuando tenía alrededor de 18 años, comenzó a salir con el entonces hijo adolescente de Clark, Peyton en la primavera de 2013.

"Estoy en el extremo más viejo del espectro de con quién usó tácticas de grooming", contó Brittni al medio estadounidense The Daily Beast.

La búsqueda de Clark comenzó casi inmediatamente después de que ella comenzó a salir con Peyton, afirma Brittni. Después de la primera cita de la joven pareja en la casa de la familia Clark en Los Ángeles, Brittni dice que Clark sugirió que Brittni fuera con el padre y el hijo en un viaje.

Durante el viaje, Brittni recuerda que Clark comenzó a contarle sobre su negocio de fotografía, presumiendo de que había trabajado con muchas estrellas jóvenes y del potencial que tenía Brittni, y se ofreció a tomar algunas fotos de ella durante el viaje.

Halagada, Brittni aceptó tímidamente, y señaló que nunca había modelado antes, pero que estaba dispuesta a probarlo. Clark finalmente detuvo el auto y tomó algunas fotos de Brittni e incluso la hizo posar con Peyton.

“Tuvimos un par de tomas”, recuerda. “Creo que el primer beso mío y de Peyton fue en cámara, estoy bastante segura de que fue dirigido, lo cual fue un poco extraño "

Muy pronto, durante ese mismo viaje, Brittni dice que Clark le preguntó si estaba dispuesta a posar desnuda para él, diciendo que lo había hecho tan bien en la primera sesión. Brittni sostiene que inicialmente rehuyó la idea, y le confió a Clark que solía autolesionarse y le preocupaba que las fotos mostraran sus cicatrices. Pero Clark calmó sus miedos y le dijo, "Oh, nunca te juzgaría por eso. Fue un poco tranquilizador y me sentí más cómodo después de eso".

Además, Brittni afirma que Clark le había dicho que era asexual y que no tenía que preocuparse por estar desnuda frente a él. "Obviamente, ahora que soy mayor y más sabia, es una gran señal de alerta", dice. “Ni siquiera debería haber sido mencionado en absoluto si era un profesional. Pero en ese momento, estaba cómoda en su presencia ".

Entonces, de camino a casa desde Idaho, Brittni cuenta que Clark tomó algunas fotos de ella desnuda, con Peyton también en algunos de los marcos. "Ni siquiera éramos oficialmente novios en ese momento".

Mientras continuaba saliendo con Peyton, Brittni dice que esencialmente se mudó a la casa de la familia Clark en Los Ángeles, recibida por Clark, su esposa Melissa Dawson-Clark y sus otros tres hijos.

"Es como si toda la familia me estuviera bombardeando de amor", dice. “Acacia era mi mejor amiga; ella se sentía como una hermana para mí. Peyton y yo compartíamos una habitación. Acacia y yo nos metíamos en la cama de Melissa por la mañana y charlamos juntas. Éramos muy como una familia. Eran mis únicos amigos y mi única familia ".

Fue este sentimiento de estar arraigada en la familia lo que generó que Brittni guardara silencio cuando Clark comenzó a enviarle mensajes de texto que ella describe como "tremendamente incómodos".

Brittni compartió capturas de pantalla de mensajes que dice que son de Clark, donde éste sugería que para aliviar su estrés, Brittni necesitaba "sexo sin fin con un hombre mayor".

“Me enviaba mensajes de texto con cosas raras y yo bromeaba o lo apagaba rápidamente”, explica Brittni. “En los casos en los que intentaba terminar la conversación rápidamente, él se enojaba conmigo. Era como tener un novio tóxico, donde si no le respondía rápidamente, él se habría enojado conmigo ".

Clark también le envió un mensaje a Brittni sobre otros modelos con los que estaba trabajando. En un intercambio, Brittni afirma que Clark estaba entusiasmado con una niña que tenía alrededor de 15 o 16 años y le mandaba fotos de la niña.

Otro mensaje que supuestamente es de Clark dice: "Amo a los niños de 14 años, como sabes". "Se supone que no debes admitir eso", responde Brittni. "No, se supone que no debo actuar", responde Clark. "Puedo pensarlo y querer todo lo que quiero".

Mientras se quedaba con la familia Clark, Brittni dice que continuó modelando para él, y algunas de esas sesiones incluían desnudez. "Yo diría que no eran pornográficas", comentó. “Pero estaba completamente desnuda. Por lo tanto, no era como si me estuviera dirigiendo de manera salvajemente provocativa, pero sí me indicó que estuviera completamente desnuda ".

Por su parte, Irene Kaia le dijo al medio norteamericano ya citado, que cuando tenía 16 años en 2015, Clark la animó a tomar fotos más explícitas, incluso algunas en las que está completamente desnuda.

Desde entonces, Brittni e Irene se enteraron de que las fotos sugerentes que Clark tomó terminaron en cuentas de Instagram para adultos, pero Irene dice que tiene documentación de que sus fotos explícitas se vendían en línea por tan solo $ 2.58 dólares por una impresión de 4x6.

Las cuentas de Instagram que se vinculan a Clark a través de su número de teléfono y etiquetas de redes sociales, incluidas las cuentas llamadas 'Purely Improper', 'Improper Models', 'Rich Clark Models', 'Rich Clark Mature', Just 'Mystical Models' y 'Purely Dancers', se han desactivado. Debajo de los hashtags asociados con estas cuentas hay imágenes y fotos de desnudos implícitos que Clark había fotografiado y publicado con frecuencia en su sitio web y página personal de Facebook.

Irene afirma que las fotos de desnudos y desnudos implícitos que se publicaron en el sitio web 'Purely Improper' y las cuentas de Instagram vinculadas a Clark fueron tomadas cuando ella tenía 16 y 17 años.

Una modelo que trabajó con Clark cuando tenía 18 años en 2016 dice que algunas de sus fotos terminaron vendiéndose en el sitio web 'Purely Improper' sin su conocimiento, donde posa con una camiseta mojada y sus pechos son visibles.

Recuerda que Clark le hacía comentarios que la hacían sentir incómoda y la había empujado lentamente a tomar fotos parcialmente desnuda. "Creo que si él sabe que puede dominar a alguien y controlarlo, entonces puede", dice.

Irene, que ahora tiene 23 años, conoció a Clark después de mudarse con su madre al área de Los Ángeles desde Carolina del Sur luego de la repentina muerte de su padre. Con la esperanza de seguir una carrera como actriz, Irene firmó con una pequeña agencia de actuación que dijo que necesitaba que le tomaran fotos en la cabeza, que fue la razón por la que tropezó con el negocio de Clark.

Al describirse a sí mismo como un entrenador de celebridades y un experto en redes sociales, dice que Clark también usó a sus hijos semi-famosos como un punto de venta para trabajar con él, lo que llevó a Irene a reservar una sesión.

Fue después de su primera sesión de fotos, a la que asistió la madre de Irene, que Clark comenzó a preguntarle a Irene si había modelado antes, la colmó de cumplidos y le sugirió que se uniera a su "grupo de modelos".

Otras dos modelos, que no quisieron ser nombradas, confirmaron al medio estadounidense que era común que Clark invitara a modelos adolescentes a formar parte de su "grupo de modelos", una oferta que fue difícil de rechazar porque tenía una tarifa con grandes descuentos. , esencialmente tenían sesiones de fotos gratuitas cuando querían.

"Básicamente, si mal no recuerdo, pagamos $ 200 dólares por tomas ilimitadas y gratuitas", dice una modelo que trabajó con Clark cuando tenía 18 años en 2016. “Si estabas en su marca, tenía reglas sobre cuánto publicar y esas cosas. Me ayudó con mis redes sociales, pero realmente no sé cómo gana algo con eso".

Una segunda modelo que trabajó con Clark cuando tenía alrededor de 14 años en 2016 y no deseaba ser nombrada le dijo a The Daily Beast que en realidad dejó de trabajar con Clark después de que él tuvo una disputa con su madre sobre el club de modelos.

Clark supuestamente quería que pagaran más por administrar sus cuentas de redes sociales. Ella explicó que ya era una relación tensa porque Clark quería estar a cargo de lo que se publicaba y cuándo, y supuestamente se molestó mucho cuando la adolescente subió una foto en bikini y le cortó el trasero, lo que la convirtió en una foto más modesta.

Pero ser parte del grupo de modelos de Clark parecía un beneficio mutuo para Irene. “Estaba encantada”, dice ella, pagando alrededor de $ 150 para unirme al grupo. Clark supuestamente comenzó a decirle a Irene que dejara atrás a su madre cuando ella llegaba a las sesiones de rodaje, empujándola a tomar fotografías cada vez más sugerentes, que a menudo estaban al aire libre en áreas apartadas.

“Comenzaba con cosas pequeñas y luego se movía gradualmente hacia imágenes más provocativas”, agrega. “Él no solo diría, 'Oh, haz una pose', él diría, 'Bájate un poco la camisa, justo por encima del pezón. Quítate el brasier. Puedo ayudarte a quitarte el sujetador ". Sería muy específico y detallado sobre lo que quería".

Irene afirma que Clark estaba "muy ansioso" por tocarla, y aunque nunca la agredió, intentaba ayudarla a quitarse la ropa, abrazarla con frecuencia y poner sus manos sobre ella.

Se sentía inquieta con la dirección en la que iban las cosas, pero Irene dice que Clark se presentó a ella como un padre sustituto. “Él decía, 'Oh, soy como tu papá. ¿No quieres ser amable con tu papá? ¿No quieres escuchar a tu papá? "

La modelo de 18 años que trabajó con Clark en 2016 afirma que también trató de presionarla para que modelara en lencería, pero ella se negó rotundamente.

“Era muy atrevido, agresivo y espeluznante”, dice ella. "Es muy extraño ... Hubo un momento en que estábamos haciendo un rodaje y yo me cambiaba en la parte trasera de mi coche y miré y, en broma, se detuvo y me tomó una foto mientras me cambiaba".

“Definitivamente hubo momentos en que me sentí incómoda o me pidieron que hiciera ciertas poses, nunca fotos de desnudos, sino principalmente bikinis y ropa deportiva”, dice ella. "Me dijeron que el sexo vende y que finja que estoy haciendo el amor con la cámara, sea lo que sea que eso hubiera significado".

Las fotos que Clark le tomó eran "definitivamente fotos más maduras que las de mi grupo de edad", dice, y señaló que su atuendo siempre era ropa ajustada.

Una tercera exmodelo que trabajó ocasionalmente con Clark entre 2015 y 2017 repitió la idea de que Clark creía que "el sexo vende" y afirma que cuando cumplió 18 años, Clark intentó que posara desnuda.

Una cuarta exmodelo dice que solo trabajó con Clark una vez en 2013 cuando tenía 17 años, recordando que después del rodaje, afirmó que Clark le enviaría mensajes de texto periódicamente, una vez diciendo que tenía un "cuerpo de estrella porno" y había mencionado que estaría aún más "buena" si perdiera cinco libras. Ella dice que nunca volvió a trabajar con Clark porque estaba tan "asustada" por sus comentarios.

Para Irene, las cosas finalmente se intensificaron hasta el punto en que Clark no solo estaba tomando fotos de desnudos implícitos y sugerentes, recuerda, sino que estaba tomando lo que ella considera fotos pornográficas de ella cuando tenía menos de 18 años.

“Dijo que tenía que mostrarle a la gente todo mi cuerpo para triunfar en la industria o, de lo contrario, cómo iban a ver cómo me veía”, dice. “Él decía, 'Abre las piernas, tócate, actúa como si estuvieras complacida'. En ese momento, me sentía muy incómoda, pero pensaba: no lo cuestiones, no arruines tu relación con tu padre sustituto ".

“Odio absolutamente usar esta palabra, pero estaba preparada y me tomó mucho tiempo aceptarla”, admite Irene. “Mi mamá no lo sabe; ella todavía está lidiando con tratar de olvidar a mi papá y yo no puedo poner más presión en ella de esa manera. Ella no lo sabe y no planeo contárselo. Me siento avergonzada. Me siento avergonzada de que sucedió. Me avergüenza haberme permitido ponerme en esa posición ”.

La mayoría de los modelos que trabajaron con Clark dicen que terminaron su relación con el fotógrafo después de una pelea, ya sea por disputas sobre el arreglo o por trabajar con un fotógrafo diferente, y muchos detallan su corta mecha.

Para Brittni, dice que ocurrió cuando Clark le pidió que fuera su amante, a pesar de que ella todavía estaba saliendo con Peyton y vivía en la casa de la familia. “Le dije a Peyton,", señaló Brittni que afirma que él evitó la idea de confrontar a su padre, lo que indica que había ocurrido un incidente similar en el pasado con otra de las ex novias de Peyton.

Las cosas se deterioraron rápidamente entre Peyton y Brittni y se separaron a principios de 2014, pero ella todavía vivió con la familia Clark durante meses después. Finalmente le contó a Acacia sobre Clark, y las dos chicas fueron a ver a Melissa y le mostraron los mensajes de Clark.

“Le conté todo esto a Melissa y ella estaba justificadamente horrorizada”, dice Brittni. “Ella lo echó de la casa; no se le permitió estar allí. Entonces, hubo un par de meses en los que sentí que estaban de mi lado ".

Si bien Brittni afirma que Melissa, Peyton y Acacia inicialmente la apoyaron y ella siguió viviendo con la familia, se volvieron contra ella cuando comenzó a comunicarse con los padres de las niñas que Clark había estado fotografiando, transmitiéndoles lo que él había dicho sobre sus hijas.

Rápidamente, Brittni dice que la aislaron de la familia Clark y la echaron de su casa en marzo de 2014, diciendo que era obvio que no querían que se empañara el nombre de su familia si se revelaba el supuesto comportamiento de Clark.

"Su reputación realmente no se compara con la seguridad de estas niñas", dice, respaldando su decisión de contactar a las familias de la niña.

Los registros del Tribunal Superior de Los Ángeles obtenidos por The Daily Beast muestran que Melissa Dawson-Clark solicitó el divorcio en mayo de 2014, citando diferencias irreconciliables que ninguna cantidad de asesoramiento pudo solucionar.

En documentos financieros, Clark indicó que su principal fuente de ingresos era a través de su negocio de fotografía, que le generaba $ 2,000 al mes. La división fue rápida e incontestable, finalizada ese diciembre.

Irene dice que su relación con Clark terminó cuando se dio cuenta de que éste había estado publicando sus fotos en sus varias cuentas de Instagram y luego vendiendo las imágenes. “Mucha gente en mi clase [de secundaria] se apoderó de esos desnudos y, obviamente, me intimidaron por ello”, explica.

Rápidamente se acercó a las otras modelos del grupo de modelos de Clark y les advirtió que sus imágenes se estaban vendiendo. Luego fue a Clark que le dejó muy claro que él es el dueño de las imágenes y que puede hacer lo que quiera con ellas.

Irene alega que le envió a Clark otro mensaje desesperado pidiéndole que quitara las fotos, esta vez expresando su preocupación de que solo tenía 16 años en las fotos, y Clark se volvió loco. “Dijo que nunca volviera a hablar con él”, senaló.

Pero días después, Clark le envió un mensaje de texto a Irene de la nada, enviándole una captura de pantalla de una publicación de Instagram que lo acusaba de "sacar provecho" de las jóvenes y vender sus fotos sin consentimiento "a pervertidos al azar".

En el texto, revisado por The Daily Beast, Clark estaba furioso y decía que Irene era una "pequeña puta traidora".

"Sé que fuiste tú", enfureció. "Qué pedazo de mierda eres".

Irene dice que todavía tiene todas las fotos que Clark le tomó cuando era menor de edad almacenadas en un disco duro. Ella afirma que fue a la policía hace unos años con las imágenes para presentar cargos contra Clark, pero le dijeron que debido a que no estaba usando un juguete sexual en las imágenes, no lo consideraban pornografía infantil.

Pero ver el video de Brittni en TikTok sobre Clark fue una señal alentadora para Irene de que no estaba sola en esto. "Creo que es hora de que hable sobre esto", dice Irene. “Él todavía está en la industria. Todavía está trabajando con niños. Siento que hay que detenerlo. No se le debe permitir estar rodeado de niños ".