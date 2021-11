Dos periodistas y un intendente, la fórmula que enfrentará a Moyano en Independiente

El próximo 19 de diciembre los socios del Club Atlético Independiente elegirán a sus autoridades para los próximos cuatro años de mandato. A diferencia de las últimas dos elecciones donde los Moyano se impusieron sin despeinarse, el avispero político del Rojo se movió y uno de los frentes -de agrupaciones- que se presentarán como oposición estará encabezada por dos periodistas y un intendente del Conurbano vinculado al PRO.

Los nombres en cuestión son Fabián Doman (presidente), Néstor Grindetti (vice 1°y Juan Marconi (vice 2°), que encabezarán la boleta del frente Unidad Independiente, que también llevará a Cristian Ritondo en la nómina de vocales.

El ex conductor de Intratables confirmó esta tarde que será candidato a presidente: “A Moyano no lo sacamos nosotros. Lo saca el socio con su voto. Ojo que las encuestas reales no son como las de twitter, hay menos diferencia con Moyano. Salió que Galperín financiaría mi candidatura. Eso no es cierto, no lo conozco”.

En el caso del actual intendente de Lanús, si bien siempre se conoció que era hincha, aportaría la pata del PRO a la lista. "No es alguien que se lo identifique con el Rojo, tampoco es de ir a la cancha. Quizás le sirve de trampolín político porque el fútbol te da visibilidad e imagen de conocimiento", comentó alguien de Juntos por el Cambio sorprendido.

EL OTRO FRENTE OPOSITOR

Otro pesado que juega en la vida política del Rey de Copas es el reconocido empresario Daniel Grinbank. Si bien no se lanzó como cabeza de lista, su agrupación (Puro Sentimiento Rojo, que integra en frente Primero Independiente) junto a otras conforman la otra pata fuerte que competirá en las urnas de avenida Mitre 470.

LA ESTRATEGIA DE MOYANO

Cuestionado por los socios y un segundo mandato repleto de cuestionamientos, el líder de Camioneros aún está definiendo qué hacer. Si bien públicamente había dicho que iría por un tercer mandato, luego retrocedió y está en duda. "No se quiere exponer a una derrota a esta altura de su vida, es algo a lo que no están acostumbrados tanto ellos como sus seguidores. No sé como reaccionarían", deslizó un colaborador directo de Hugo Antonio y su hijo Pablo.

La estrategia que adoptó por estas horas fue la de convocar al todo el arco político del club (este jueves, en un hotel de CABA), donde les propondría armar una lista de unidad a cambio de que no haya elecciones y consensuar un candidato único. A su vez, el ofrecería correrse del escenario y alejarse de Avellaneda.