Se disparó el dólar contado con liquidación y el riesgo país pegó un fuerte salto

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $105,35, sin variaciones en relación al cierre de ayer, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con alzas de hasta 0,7%.



En el segmento informal, el denominado dólar "blue" marcó un avance de un peso, a un promedio de $197 por unidad.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación cuyas operaciones no están intervenidas por el Banco Central, cerró operado a $213 después de haber tocado $216 en las primeras operaciones de la mañana.



En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de cinco centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $99,86.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $136,95 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $173,83.



Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo negativo de alrededor de US$ 40 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 364 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 42 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 338 millones.

SALTO DEL RIESGO PAIS

El riesgo país vuelve estar sobre la mesa: está en su nivel más alto desde el canje de la deuda. Más específicamente, del 10 de septiembre del año pasado, momento en el que comenzaron a tenerse en cuenta los nuevos bonos argentinos. En ese momento, se desplomó desde los 2147 hasta los 1083, y se esperaba que se mantuviera en ese nivel e incluso bajara un poco más. Pasaron 417 días desde aquella fecha y más bien ocurrió todo lo contrario: el indicador lleva acumulado casi 640 puntos más de suba.