El Concejo vota el nuevo Código de Convivencia

Finalmente, el nuevo Código de Convivencia que prevé reemplazar la actual ordenanza contravencional será votado mañana en el Concejo Deliberante. Así está previsto según la agenda del deliberativo local, luego de que la iniciativa impulsada por el intendente, Julio Garro, pase por distintas comisiones legislativas. La oposición, en tanto, ya anunció que no acompañará el expediente, por considerarlo “extemporáneo y electoralista”.

Se trata del proyecto que el jefe comunal anunció en 2017 y hasta ahora fue demorado en distintas instancias de deliberación y análisis. El oficialismo celebró dictámenes favorables tras debatirlo en las comisiones de Seguridad, Legislación y Derechos Humanos, despachos que no firmaron los concejales del Frente de Todos. No obstante, el oficialismo cuenta con número para sancionarlo sin el apoyo opositor.

Como viene publicando este diario, el expediente busca actualizar el vigente código contravencional, incorporando y eliminando algunas figuras puntuales, Entre las novedades más salientes se encuentra la regulación de las manifestaciones callejeras, las que deberán realizarse por la acera y, en caso de ser numerosas y requerir el uso de la calzada, permitir en todas las situaciones la circulación por carriles libres.

También pena a los padres o tutores de los adolescentes que durante los festejos del último primer día de la secundaria provoquen daños en el mobiliario público, con multas pero también con la reparación del daño causado.

Circular en vehículos con música a alto volumen entre las 22 y las 6 estará penado con multas de hasta 351 mil pesos.

La presidenta de la comisión de Seguridad del Concejo, Romina Cayón, explicó ayer que el expediente también promueve duras penas al maltrato de cualquier tipo de animal, así como al confinamiento indebido, abandono en la vía pública y atropello y huida, situaciones que revisten penas de hasta 702 mil pesos. Penaliza a quienes dejen animales atados durante largos períodos de tiempo e, incluso, a quienes les tiñan el pelaje de colores.

Como ya ha publicado este diario, el acoso callejero es otra de las nuevas figuras que serán penalizadas frente a su denuncia. Cualquier hostigamiento que no constituya delito y se realice a una persona por su condición de género, identidad u orientación sexual será punible con hasta 877 mil pesos.

Respecto de la conflictiva zona roja, que en nuestra ciudad se despliega en la zona del barrio El Mondongo, el proyecto de Garro propone penar con hasta 315 mil pesos a quien ofreciere o solicitare “servicios sexuales retribuidos en espacios públicos no autorizados”.

Esto significa que la oferta sexual sí estará autorizada pero donde el Departamento Ejecutivo lo determine y bajo las condiciones en que se permita esa actividad. El punto es la antesala de una discusión que Garro viene anticipando al insistir en la idea del traslado de la zona roja al Bosque. Una movida que ya había asomado en la agenda del Municipio en 2020 pero también durante la primera gestión del jefe comunal.

Consultado por este diario, el concejal del Frente de Todos Facundo Albini afirmó la bancada opositora no acompañará la iniciativa porque “los problemas se solucionan con políticas de fondo y no con el incremento de multas como una medida electoralista”. No obstante, se supo que el bloque peronista analizará hoy su postura en detalle.