Eficacia total: el equipo de Zielinski fue implacable

Hacía dos meses que no ganaba Estudiantes. Y casi tres que no lo hacía en La Plata. Peor aún, ya se empezaba a dudar de su juego y razones no faltaban pese a que en ese camino oscuro sólo había perdido dos encuentros. Por eso, la goleada a favor conseguida ayer le devolvió el espíritu, la sonrisa y lo metió otra vez en la pelea por meterse en la próxima copa Libertadores de América.

Viernes de fiesta para el Pincha, que se sacó la mufa con un par de dobletes, primero de Gustavo Del Prete y luego de Leandro Díaz. Los delanteros, que tantas veces no pudieron transformar en la red el dominio en otros sectores de la cancha, ayer fueron las figuras de un equipo que de mitad de cancha para adelante fue más temible que el dólar blue en los días previos a las elecciones legislativas.

A los 4 minutos el partido empezó a volcarse para el lado de Estudiantes. Hasta que llegó la jugada que abrió la noche: recuperó la pelota Leandro Díaz en el vértice izquierdo del área de Huracán, lo fueron a marcar uno, dos y hasta tres jugadores. Pero no pudieron impedir que ingresara y probara un remate cruzado. Marcos Díaz falló, dio un rebote al centro y allí apareció Gustavo Del Prete para el 1-0 que dio una tranquilidad enorme.

El gol le permitió al equipo de Zielinski jugar a lo que más le gusta y mejor le sale: a esperar en el mediocampo y salir rápido de contra aprovechando si el rival queda mal parado. En ese contexto lo tuvo Matías Pellegrini, que explotó por la izquierda y llegó a posición de gol para que Díaz la enviara al córner. De ese tiro de esquina llegó el segundo tanto. La pelota fue al corazón del área, rechazada y recuperada por Fernando Zuqui, que levantó la cabeza y metió un pase gol aéreo como si fuera Juan Román Riquelme. Por detrás de los centrales apareció Del Prete, que de cabeza le cambió el palo al arquero y anotó el 2-0 cuando el reloj apenas marcaba los 16 minutos del primer tiempo. El horizonte mostraba un escenario rojo y blanco.

La diferencia le dio tranquilidad al Pincha pero no demasiada firmeza de mitad de cancha hacia atrás. La movilidad de Lucas Vera y Franco Cristaldo y que el delantero de área, Enrique Triverio, se retrasase tanto fue un problema para Fabián Noguera y Agustín Rogel, principalmente para el primero de ellos. Los dos debieron dar el paso adelante para encimar y en el retroceso fallaron. También cuando la pelota llegó en formato de pelotazo cruzado a sus espaldas.

Fue entonces cuando la visita jugó sus mejores minutos. Dominó el balón y lastimó a un Estudiantes que de todos modos jugó con la tranquilidad de la diferencia a su favor. Hasta que a los 27 minutos llegó el gol del descuento. Se equivocó Leonardo Godoy en una entrega en el fondo a Rogel, un mal despeje y otra vez la visita se acercó hasta el arco con un remate fuerte de Candia. Andújar dio rebote y Franco Cristaldo empujó al fondo del arco.

Pero no duró mucho la ilusión de Hurarán, ya que en la siguiente aproximación de Estudiantes Fabián Henríquez cometió un foul dentro del área tan grosero como inexplicable a Del Prete, que había encendido la lámpara para empezar a gambetear rivales. La pidió Leandro Díaz para convertir en gol.

El partido se planteó otra vez para la contra del local, que en la última jugada de primer tiempo tuvo el cuarto pero el Tucumano Díaz no se la pudo entregar a Del Prete. Pero el propio delantero no perdonó a los 5 del complemento. Un rechazo de Noguera fue a la mitad de cancha, Leandro Díaz de cabeza se sacó de encima primero a Ismael Quilez y luego a Grimi. Se la cedió a Del Prete y este se la devolvió. Avanzó unos metros, amagó a pasarla y ante la timidez de los defensores rivales la clavó a un palo de Marcos Díaz para el 4-1, el gol que definitivamente le bajó el telón a un partido redondo para Estudiantes, que cada vez que pasó la mitad de la cancha fue temible. Y efectivo.

Al partido le sobraron 40 minutos. Frank Kudelka movió el banco buscando respuestas que su equipo nunca encontró. Y tampoco tuvo esa cuota de suerte, porque en el final tres remates pudieron ser el gol del descuento: dos los salvó Andújar y otro reventó el travesaño.

El Pincha ganó como local, dejó la racha de 8 partidos sin ganar y se metió en la zona de Copa Libertadores. Porque si River es campeón de la Liga y Boca o Talleres se quedan con la Copa Argentina, el equipo de Ricardo Zielinki hoy es el tercero en la tabla acumulada, detrás de Vélez y la T o el Xeneize. Demasiados motivos como para festejar, en sintonía con la Ciudad que ayer celebró su 139 aniversario.

