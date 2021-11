Conmoción en Hollywood: murió el joven actor Joey Morgan a los 28 añós

Hollywood quedó conmocionada al confirmarse el fallecimiento del joven actor Joey Morgan de 28 años esta madrugada. Entre la noche del domingo y la mañana del lunes el famoso fue encontrado muerto, según confirmó su representante.

Con un comunicado en sus redes sociales donde confirmaba el deceso de Morgan, su representante pidió que se respete el dolor y la privacidad de sus familiares. Los mensajes en el mundo de internet se inundaron de palabras hermosas para despedirlo.

Por el momento no se sabe nada sobre las causas que lo llevaron a la muerte pero las investigaciones se encuentran en curso.

Su amiga Zoey Deutch, el actor Patrick Schawarzenegger y el director de la película que lo catapultó a la fama, Christopher Landon lo despidieron con mucho dolor. Todos ellos coincidieron en que el hecho causó gran conmoción no solo por la gran persona que era sino por lo inesperado de tal pérdida.

Morgan saltó a la fama gracias a su participación en “Scouts Guide to the Zombie Apocalypse”. También participó en éxitos como “Sierra Burgess is a Loser”, “Max Reload and the Nether Blasters” y “Camp Manna”.