“Yo estoy dónde me necesite el equipo”

Brahian Alemán es el jugador que juega y hace jugar a Gimnasia. Es el que no puede faltar nunca / Fotobaires

Brahian Alemán se ha convertido en el emblema de Gimnasia. Con la “diez” en la espalda y la cinta de capitán (cuando no está Lucas Licht en el campo de juego), el uruguayo parece haberse convertido en un jugador clave. Por derecha, por izquierda, por el medio, metiendo un pase exquisito de gol o poniendo fuerte para recuperar el balón o hablándole a los árbitros, Alemán es un jugador indispensable. Cuando está enchufado, es diferente y se nota; y cuando no lo está, también se nota y el equipo lo extraña.

Si bien con el Ciclón no se jugó todo lo bien que se espera, el Lobo fue ordenado y trabajó muy bien el partido aprovechando la desesperación del rival. “Lo más importante de todo es que ganamos, se lograron los tres puntos que era el objetivo, y en una cancha muy grande y difícil”, dice el uruguayo con firmeza.

- Con otro grande que salen bien parados y no pierden. Venían de ganarle a Boca en La Bombonera y ahora con San Lorenzo.

- Sí, la verdad es que seguimos con la racha positiva de sumar contra los equipos grandes y en este caso de ganarles y de visitante. Lógicamente todos estamos muy contentos por como se dio el partido, por la garra que se puso, una vez más se dejó todo, así que muy contento por los tres puntos.

- Se los nota tranquilos, jugando con confianza, por momentos moviendo bien la pelota y en otras defendiendo bien.

- Sí, la verdad que cuando uno encuentra la idea y ya tenés una base, las cosas van saliendo solas. Me pone muy contento que se está encontrando el funcionamiento y obviamente eso es muy importante para nosotros como equipo.

- Tras la derrota con Banfield, Pipo dijo que con San Lorenzo iban a buscar esos tres puntos perdidos, y lo lograron. Importante pensando en el objetivo de la copa ¿no?.

- Exáctamente. Necesitábamos conseguir los tres puntos si queríamos seguir peleando por ese objetivo. Así que muy contento por eso, porque nos llevamos lo que salimos a buscar y se nos dio gracias al esfuerzo de todos. Estoy muy contento por los huevos que tiene el grupo. Ganamos en una cancha siempre difícil.

- ¿Sentís que estás en tu mejor momento desde que llegaste a Gimnasia?

- La verdad es que estoy bien, me siento bien, muy contento. Creo también que se me están dando los minutos que eso es muy importante para cualquier jugador. Estoy teniendo la posibilidad de jugar, la confianza y creo que todo jugador con confianza rinde. Sí, creo que es un lindo momento y me pone feliz.

- Estás jugando por izquierda, por derecha, por el medio, cumpliendo varios roles, te convertiste en un polifuncional.

- (Sonríe) Yo estoy donde me necesite el equipo. Creo que uno tiene que aprender a jugar en distintos puestos, tiene que jugar también para que el equipo juegue bien y funcione. Así que donde me necesite el cuerpo técnico y los compañeros, uno va a estar.

- Se viene una recta final con partidos importantes, sin ir más lejos de local les queda Talleres y el clásico.

- La verdad que sí, se vienen partidos lindos. Como dijo Pipo el otro día, que quedaban cinco partidos importantes, con buenos rivales, así que trataremos de sumar para conseguir el objetivo que es entrar a una copa y poder llegar a lo más alto y lejos posible.

- Y sin dudas con este triunfo con San Lorenzo el objetivo sigue en pie.

- Sí, totalmente. Por eso acá hay que ganar... La verdad es esa, hay que ganar.