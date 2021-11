Fito Páez muestra lo nuevo producido en pandemia

El flamante Grammy a la creatividad musical está mas que justificado. No es novedad: Fito puede encarar producciones complejas, llenas de emociones, de idas y vueltas. Ahora, en los próximos meses verán la luz no uno sino tres proyectos discográficos grabados en solo tres sesiones: en febrero será el turno de un álbum completamente instrumental junto a la Orquesta Sinfónica Nacional Checa; en abril aparecerá uno "solo piano" llamado The Golden Light. Y Los años salvajes.

Recordemos que cuenta con una banda de músicos intachables como Abraham Laboriel Jr. (el baterista-tanque que toca hace años con Paul McCartney); Martin Landau y Juani Agüero en guitarras y Diego Olivero en teclados. Y en el bajo, un viejo amigo: Guillermo Vadalá.

Con los grises de todo compositor, Páez siempre tuvo una especial con su público. Y estas nuevas producciones así lo ratifican.

Vale destacar que casi todo fue compuesto en pandemia, "En ese extraño y tan delirante período de la vida de todos en todo el mundo, con el pulso y la respiración de aquellos momentos" al decir de Fito. Y finalmente el artista se sinceró agregando: "No hace ninguna alusión nostálgica a años salvajes pasados; más que nada, se centra en el presente".