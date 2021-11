Piden detener al menor que golpeó al empleado de un estacionamiento: el hombre sigue grave

La Justicia ya tiene un pedido para detener al menor que agredió brutalmente al empleado de una playa de estacionamiento del centro porteño luego de encontrar un rayón en el vehículo.

El fiscal penal y contravencional del fuero juvenil Mauro Teresco pidió hoy la detención del menor de 17 años que quedó filmado cuando golpeó a un playero de un estacionamiento en el barrio porteño de Monserrat.

Lo hizo ante la jueza Carla Cavallieri por considerar que el menor pudo haber cometido el delito de lesiones gravísimas y hasta posible tentativa de homicidio. La agresión quedó grabada por las cámara de seguridad del estacionamiento ubicado en Moreno al 800, de Capital Federal.

Arturo López, el playero agredido, permanece internado en terapia intensiva a raíz de la presencia de un coágulo en la cabeza.

El hecho, que quedó captado por las cámaras de seguridad, captaron el momento en que López recibe una brutal trompada en el rostro y cae desvanecido, sin que en las imágenes se pudiera observar una agresión o intento por parte de López contra su agresor, tal como argumenta la defensa.

El abogado José Pereyra, quien representa al menor, aseguró esta mañana que la reacción de su defendido fue "en defensa de la madre". "Me baso en lo que me comentaron el menor y su madre. Fue una reacción en defensa de la madre", señaló, mientras que además dijo: "No es cierto que lo abandonaron, está la llamada realizada al 911, el menor es el que llamó".

Acerca del hecho, contó: "Ellos guardan los autos ahí y tienen buena relación con los playeros. Ese día hubo una discusión por un auto y el menor, al sentirse agredido, va a su casa a buscar a su madre como pidiendo auxilio. Cuando va la madre y al sentir que la agredían, el menor reacciona y golpea a este señor de esa forma tan desafortunada".