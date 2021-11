“Los triunfos nos dieron tranquilidad pero el domingo intentaremos ganar”

Estudiantes se retiró del estadio el sábado a la medianoche con varias sensaciones positivas más allá del triunfo conseguido ante Vélez, que lo mantuvo en el lote de los equipos que se están clasificando a la Copa Libertadores, pero ahora sí con la certeza que jugará alguna conpetencia internacional ya que la Sudamericana es un hecho.

Entre los puntos altos del equipo está lo realizado por Fabián Noguera, quien luego de algunos partidos con dudas en su juego volvió a ser ese patrón del fondo que tanto necesitaba el equipo. Y su labor s eresaltó más porque tuvo que jugar los 90 minutos con cuatro amarillas en sus espaldas, situación que lo condicionó pensando en el clásico de la próxima semana.

-¿Fue difícil defender ante Vélez con esa particularidad?

-Sí, jugás con eso en la cabeza. Hubo una jugada que me atacó Lucero, me pasó y lo dejé porque ví que había otro compañero. Si había que tocarlo para frenar la jugada se hacía, eso no está en discusión, pero es una particularidad que juega. De todos modos hay que pensar que desde el partido contra Colón en Santa Fe estoy jugando con cuatro amarillas. Este era el partido que más quería cuidarme, por suerte salió bien.

-¿Sentían la obligaciópn de ganarle a Vélez para seguir luchando por su objetivo?

-Sí, teníamos que ratificar lo realizado en las últimas fechas. Por suerte se nos dio, pero ante Lanús y River habíamos merecido más pero nos tuvimos que conformar con el empate.

-Estudiantes justificó el triunfo en el primer tiempo, ¿estás de acuerdo?

-Sí, totalmente. Tuvimos seis o siete jugadas claras. En el segundo tiempo nos reacomodamos en defensa y no recuerdo una sola jugada de Vélez que pusiera en aprietos a Mariano (Andújar).

-La jugada de obstrucción a Garayales...

-Sí, yo estaba detrás del Chipo (Valdez) y es normal. Tal vez en la mitad de cancha el árbitro lo cobra, pero dentro del área y a la altura del partido no. No me pareció una jugada de tanta agresividad como para cobrarlo. Más allá de eso nos cerramos bien y pudimos aguantar el cero en nuestro arco, algo que nos venía costando. Eso nos pone muy contentos también.

“Jugué el último partido de Estudiantes en la Copa Libertadores; ojalá tengamos revancha

Fabián Noguera,

Sobreviviente del juego ante Gremio

-¿Le tenían fe a Díaz en el penal?

-Una fe ciega. Está pasando por un gran momento y da la sensación que todas las jugadas que hace le salen bien. Cuando ví que iba él me quedé más tranquilo (risas).

En ese momento de la charla aparece Fernando Zuqui por la Zona Mixta y un grupo de hinchas le canta el “feliz cumpleaños”, que lo celebró en la victoria ante Vélez. E incluso un cronista de la TV sumó al propio Noguera al cántico. Reconoció que tiene una gran relación ya que suelen compartir los viajes desde Capital Federal hasta City Bell. De todos modos, aunque en tono de broma, el volante lo chicaneó: “Ahora espero el regalo”.

SE PUSO EL CHIP CLÁSICO

El triunfo ante Vélez quedó atrás y tanto Noguera como el plantel ya piensa en el clásico ante Gimnasia, otra de las finales que le quedan por delante.

-¿Cómo se vive la semana previa al clásico? ¿Cómo es tu caso, que no sos nacido en Estudiantes ni vivís en La Plata?

-Lo vivimos de una manera muy tranquila. Es un partido muy importante pero haber ganado los últimos tres encuentros nos da cierta tranquilidad. Y, si bien siempre hubo buen clima en los entrenamientos, los puntos sumados ayudan a que las cosas sean mejor todavía. Tenemos tiempo para prepararnos, sabemos lo que significa para los hinchas. Es verdad que no vivo en La Plata y no siento esa presión de todos los días, pero sé muy bien lo que vale el partido del domingo, como lo saben todos mis compañeros.

-Van a enfrentar a un rival que llega en alza, ¿lo viste a Gimnasia en los últimos partidos?

-Ver se ven todos los partidos y conocemos a todos los rivales. Gimnasia tiene una muy buena delantera y jugadores muy rápidos. Carbonero es peligroso y el Pulga (Rodríguez) es un jugador distinto. Va a ser clave no dejarlos jugar, cortales el circuito de juego para que no tengan espacios. Tenemos que ser un equipo como el que fuimos contra River, Huracán y Vélez.

-¿Esa presión que les saca haber ganado tres partidos hace que el empate en el Bosque sea un buen resultado?

-No lo pensamos ahora de esa manera. Primero porque los clásicos los salimos a ganar pero también porque hay que ver cómo les va a Independiente, Lanús y Defensa. Ahora necesitamos ganar para meternos bien arriba en la Copa Libertadores.

-Uno de tus últimos partidos en el ciclo pasado fue la eliminación de Estudiantes en la Libertadores ante Gremio. ¿Imaginabas tener una revancha tan pronto?

-Ufff, fue un partido tremendo. Estuvimos a un minuto de clasificarnos a cuartos de final. Lo merecíamos. Fue un partido de mucha tristeza y por suerte el presente es totalmente diferente. Es un grupo diferente porque salvo Mariano (Andújar), Zuqui, Mati (Pellegrini) y Pancho (Apaolaza) no quedan jugadores. Ojalá podamos tener una revancha y clasificarnos, ya sea al repechaje o a la fase de grupos.