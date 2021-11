Kicillof viaja a San Pablo en busca de inversiones

El gobernador Axel Kicillof viajará hoy a la ciudad brasileña de San Pablo para reunirse con unos 70 empresarios con quienes buscará “asegurar inversiones e incrementar las exportaciones”.

El mandatario bonaerense estará acompañado por el embajador argentino, Daniel Scioli, el ministro de Producción, Augusto Costa y su jefe de Asesores, Carlos Bianco.

Según precisaron fuentes de la Gobernación, las reuniones se completarán en una sola jornada y el gobernador regresará a la Argentina el mismo día para continuar con sus actividades.

Tras ser recibido en el consulado, el mandatario mantendrá una reunión en la sede de la Federación de Industrias Paulista (Fiesp) con autoridades, industriales, CEOs y representantes de más de 70 empresas brasileñas y argentinas “para incrementar las exportaciones e incentivar las inversiones productivas en la provincia de Buenos Aires”.

“El 60% de todo lo que exporta Argentina a Brasil proviene de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estrechar aún más la relación bilateral exitosa con inmenso potencial para seguir creciendo junto a la Fiesp”, resaltó Scioli en un texto difundido por la Embajada.

Entre las empresas brasileñas y nacionales presentes se encontrarán Ambev, Arcor, Embraer, 3M, Andreani, Volkswagen, Ternium, Dow Chemical, Scania, Penalty; Raizen y General Motors, entre otras.

“En septiembre de 2021 las exportaciones argentinas a Brasil fueron de US$ 988,3 millones, y las brasileñas de US$ 987,5 millones, con saldo superavitario argentino de US$ 800.000. Las exportaciones argentinas crecieron un 37% con respecto al mismo mes del 2020, mientras que las brasileñas crecieron un 22%”, indicaron desde la embajada.

