Farmacéuticos afirman que "no son formadores de precios" y piden detalles sobre el plan de congelamiento

El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires pidió “precisiones” sobre un eventual control de precios sobre los medicamentos, tal como anunciaran ayer desde el Gobierno nacional.

La titular de la entidad, María Isabel Reinoso, dijo que están dispuestos a colaborar pero hizo hincapié en que los valores “los ponen los laboratorios”.

En declaraciones a Radio Provincia, Reinoso indicó que desde el sector van a requerir “mayores precisiones porque no son formadores de precios”.

"Le vamos a pedir a la secretaría de Comercio Interior que nos den más certezas” sobre un eventual control de precios y destacó que “los farmacéuticos no somos formadores de precios sino que los ponen los laboratorios”.

En ese sentido dijo que “el 40% de los medicamentos que son los destinados a los adultos mayores ya están regulados a partir de un acuerdo que se firmó en marzo de este año”.

Y explicó que “en la farmacia cuando compramos un medicamento en la droguería no le aplicamos un adicional. No tenemos la misma lógica que el comercio de alimentos y esto es así porque debe haber un precio controlado para aplicar los descuentos de las coberturas y el sistema de seguridad social que tiene la República Argentina”.

"Los medicamentos que han aumentado por sobre la inflación son los dedicados a la atención del COVID”, afirmó, y reiteró que “nosotros no le podemos cambiar el precio al medicamento, pero desde las farmacias podemos aportar condiciones para que el acceso del medicamento esté garantizado”.

Ayer, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anticipó que desde el Gobierno nacional están evaluando la posibilidad de controlar el precio de los medicamentos por entender que "no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación del Estado".

"No puede haber consumos esenciales como alimentos o medicamentos que no tengan algún grado de regulación del Estado. No puede quedar librado a la asignación de recursos que hace el mercado. Nadie dice que las empresas prestadoras, productoras o laboratorios no tienen que ganar plata, pero esto es así", aseguró el funcionario.

En declaraciones a la prensa, Feletti dijo que "no hay política de ingresos que se sostenga si en los consumos esenciales hay apropiaciones indebidas. Nadie dice que las empresas no tienen que ganar. Pero todos sabemos que a los monopolios, si no se los regula, ajustan por precio y no por cantidad".