Medicamentos: quieren congelar precios y las empresas se oponen

Conforme con el resultado del control de precios a productos de la canasta básica, el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti anticipó que están analizando implementar un sistema similar con los medicamentos. “Vamos a empezar a revisar el tema suba de precios de los medicamentos”, aseveró en diálogo con Radio Futurock.

“No puede haber consumos esenciales sin regulación del Estado”, disparó el funcionario nacional y destacó que el congelamiento de precios de más de 1.400 productos ha tenido un cumplimiento del 78 por ciento. “La primera semana del acuerdo es buena, es aceptable. Bajó la tensión con las empresas”, manifestó y dijo que se ha registrado una reducción del 7,8 por ciento en la canasta básica.

Pero la industria farmacéutica salió al cruce y destacó que “resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia a través de mecanismos de congelamiento de precios”.

De acuerdo con relevamientos efectuados por el Colegio de Farmacéuticos, los precios de los medicamentos promediaron el 45 por ciento de aumento y los de mayor prescripción médica se incrementaron 86 por ciento en lo que va del año.

“Desde hace muchos años la industria farmacéutica presente en Argentina viene haciendo grandes esfuerzos para sostener la accesibilidad de los medicamentos a los principales financiadores, obras sociales y prepagas, en muchos casos con coberturas que llegan hasta el 100 por ciento del valor para los pacientes, tal como ocurre en los tratamientos oncológicos y especiales y en el programa Vivir Mejor implementado por el PAMI, con un sustancial aporte de los laboratorios”, afirmaron la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y la Cámara Empresaria de Laboratorios, a través de un comunicado conjunto.

Las tres cámaras manifestaron que “teniendo en cuenta la presencia de más de 350 laboratorios y 229 plantas industriales en el país, con 7.300 marcas y más de 16.000 presentaciones de medicamentos con distintos principios activos que compiten en un entorno en donde en la dispensa intervienen más de 14.000 farmacias, resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios”.

En ese sentido, ratificaron su compromiso para con el gobierno nacional, financiadores públicos y privados de la salud, la comunidad médica y los pacientes, “de mantener los valores promedio de los medicamentos en línea con la dinámica evolutiva de precios del IPC del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)”.

REUNIÓN DEL GOBIERNO

Feletti, aseguró que se reunirá con la titular de PAMI, Luana Volnovich, que es el principal comprador de medicamentos” y “vamos a empezar a ver ahí qué es lo que ocurre”. También se reunirá con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para abordar el tema de la suba de precios de los medicamentos.

“La ultima semana de octubre no hubo una aceleración de los precios. Tomamos la medida para frenar la escalada, tiene que garantizarse una canasta básica”, sostuvo.

En este marco, Feletti dijo que “el consumo de la Argentina no puede quedar encorsetado a 30 empresas. Tenemos que dar el debate respecto de los márgenes de ganancias de las grandes empresas”, sostuvo. Y descartó un posible desabastecimiento: “No debiera faltar nada, no estamos en un pico de consumo, si las empresas no pueden abastecer estamos en un problema”.