El drama de Alejandro: necesita una medicación vital pero IOMA no responde

Alejandro es un platense que necesita una medicación urgente para poder vivir de la mejor manera posible. Ante la falta de respuestas en la obra social IOMA, su madre María Fernanda Marzorati se comunicó con el diario El Día para contar la situación.

El paciente en cuestión atravesó una operación de trasplante de médula ósea durante el año pasado. Los pasos siguientes en el tratamiento indicaban una medicación llamada “inhibidor” que le permite tener una mejor calidad de vida.

Desde el comienzo del tratamiento, cuenta su madre, IOMA no da más que respuestas vagas sin soluciones. Este inhibidor viene en una presentación en frasco y debe tomar uno por mes. Al día de hoy, 30 de noviembre, Alejandro ya se quedó sin el fármaco y corre riesgo su salud.

“Si no lo toma, va a tener una recaída severa que no lo va a levantar nadie”, confirma María Fernanda. Actualmente está en una situación hematológica leve y la obra social no hace más que ignorar sus pedidos.

“Hace veinte días que estamos esperando que salga el trámite para el remedio”, agrega la madre de Alejandro. En este tiempo, desde que comenzó el tratamiento, han pasado por infinidad de reclamos para que IOMA responda, incluso prácticamente todos los meses deben insistir hasta que el día en que se queda sin medicación, la misma aparece.

Sin embargo, este mes no llegaron a tiempo y Alejandro está sin su remedio. María Fernanda contó además que la negligencia fue más allá meses atrás: IOMA le dio un medicamento que no estaba autorizado por la Anmat y nuevamente debieron pasar por instancias de autorizaciones, cartas y pedidos de ayuda que no aparecen.

El paciente recibe el apoyo de la UTMO (Unidad de Trasplante de Médula Ósea) en el Hospital Italiano.