"Hay que ser sorete": Juan Grabois a los insultos en el programa de Luis Novaresio

Luis Novaresio recibió en su programa por A24 a Juan Grabois y se dio una entrevista que tuvo momentos de tensión. Durante el desarrollo del ciclo, todos los panelistas participaron de la nota y hasta hubo encontronazos donde todo parecía irse por las ramas.

Novaresio no dudó en indagar sobre los temas candentes de la agenda política actual ante el dirigente argentino, que no se abatató ante las preguntas. En cierto momento, los insultos pasaron a tener un rol protagónico y el invitado no se calló nada.

Todo explotó cuando Grabois recordó que lo que él llama “periodismo berreta” aseguraba que la Ley de Envases era “una caja”, dando a entender que solo era un negocio del oficialismo. En este punto citó a quienes lo acusan de vivir “de los pobres”.

A la hora de hablar de los mapuches y el problema social que se vive en el sur de Argentina, el dirigente no se echó para atrás. En A24, Juan Grabois afirmó que “hay que ser sorete” para hablar “así” de un pueblo originario.