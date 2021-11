Docente le propuso a una alumna de 15 años ser "amigos con derechos" a cambio de buenas notas

Un profesor de un colegio secundario de la zona sur de la capital salteña será imputado por el delito de grooming, luego de ser denunciado de acosar por WhatsApp a una alumna de 15 años que concurre al establecimiento.

Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron que la fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 3, Cecilia Flores Toranzos, dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria mediante el decreto de imputación contra un docente de folklore del colegio 11 de Septiembre, del barrio Santa Ana, de la zona sur de la capital salteña.

Esta investigación comenzó con la denuncia radicada a fines de octubre por la madre de una alumna de 15 años que asiste a la institución, quien aseguró que el profesor le mandó a la alumna mensajes de WhatsApp proponiéndole subirle la nota a cambio de ser "amigos con derechos".

Flores Toranzos indicó que la audiencia de imputación será celebrada en los próximos días, y el docente será acusado provisionalmente por la comisión del delito de grooming.

Más denuncias contra otros docentes de la escuela

Este caso, que también fue difundido por las redes sociales, animó a otras adolescentes que concurren a esa institución a revelar otros casos similares, que incluso involucran a otros docentes secundarios que enseñan en el lugar.

Hoy, padres y alumnos protagonizaron una protesta frente a este establecimiento, donde aseguraron que el denunciado no es el único caso y tampoco el único docente que incurrió en este tipo de actitudes.

Los manifestantes, acompañados por el abogado Santiago Pedroza, solicitaron hoy la intervención del colegio, debido a que las autoridades les respondieron a las alumnas víctimas que ellas provocan estas reacciones de los docentes debido a la vestimenta que utilizan y a sus actitudes.

Asimismo, pidieron la separación de sus cargos de los docentes involucrados en estos hechos.

"Queremos ser escuchadas"

En la protesta se podían observar carteles que decían "Queremos ser escuchadas. No ignoradas"; "Basta de cubrir abusadores"; "La neutralidad los convierte en cómplices"; "No quiero que me subas las notas porque soy linda", entre otros.

La secretaria de Gestión Educativa de Salta, Roxana Celeste Dib, se acercó hoy a la institución, donde habló con los alumnos y padres y les anunció que el colegio será intervenido y que al menos cinco docentes ya fueron apartados de sus cargos por este tipo de hechos.

Además, apuntó que los estudiantes participantes del reclamo no serán sancionados.