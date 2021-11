Otro golpe de la inseguridad: brutal ataque a un matrimonio en Abasto

“Creíamos que viviendo acá estábamos seguros. Pero después de este violento asalto, vamos a replantearnos si seguiremos o nos vamos”, fue la amarga confesión que en la tarde de ayer hicieron ante este diario Francisco Granero (70) y su mujer, Yolanda Guarnieri (65).

Es que en los primeros minutos del miércoles, durante algo más de una hora, vivieron un calvario por culpa de dos delincuentes, que se colaron en su casaquinta de Abasto, situada en 496 entre 234 y 236.

Según le contaron a EL DIA, ambos atacantes los despertaron en su dormitorio, a la una y media de la mañana. Y sin darle tiempo a que tomara conciencia sobre la presencia de esos extraños en su propiedad, descargaron una furibunda cantidad de trompadas contra su cara.

“Fue impresionante cómo me pegaron de entrada, al punto que enseguida me provocaron heridas, que me hicieron bañar en sangre”, describió Granero.

Su rostro era fiel reflejo de la paliza que le dieron: cortes, hematomas, inflamación de pómulos y un apósito sobre la ceja derecha por haber recibido cuatro puntos de sutura, en el Hospital Italiano.

Guarnieri, en tanto, presentaba un hematoma sobre su ojo izquierdo.

Como en todo momento los violentos actuaron con las luces apagadas, ni él ni su esposa pudieron observar si además, especialmente el dueño de casa, no fue agredido con la culata de un arma o con otro elemento contundente.

Además, los ataron de pies y manos con cinta de embalar. A la mujer la dejaron en la cama y al hombre en un sofá del comedor.

“VINIERON CON DATOS PRECISOS”

Durante la charla con este diario en el amplio parque de la vivienda, el matrimonio damnificado se mostró convencido de que no se trató de un caso de inseguridad al voleo.

Por el contrario, “vinieron con datos precisos, sabiendo que mi esposa es contadora, que tiene un estudio de su profesión en Romero y que podrían encontrar una cantidad de dinero que les interesara”, enfatizó Granero.

Para fundamentar su conjetura, mencionó que, en medio del asalto, “le preguntaron a mi mujer si tenía el estudio contable en Romero y consultaron si era lejos de acá, como con intenciones de ir al lugar. Por suerte después desistieron de la idea”.

Quizá porque los delincuentes hallaron en el domicilio de la pareja un monto de dinero acorde o mayor a sus expectativas.

En tal sentido, Granero reveló que “después de revolver y desordenar absolutamente todo, se apoderaron de 5.000 dólares y 500 euros de nuestros ahorrros, pero también con 700.000 pesos pertenecientes a clientes de mi esposa”.

Por todo concepto, entonces, los ladrones se alzaron con cerca de 2 millones de pesos.

También les sustrajeron 7 celulares, dos notebooks, una balanza y un Fiat Mobi, que la Policía luego encontró abandonado en un campo de la zona.

El hombre lamentó que sus perros, de buen porte físico, “justo estaban durmiendo dentro de casa en vez de deambular por el parque para disuadir a quienes quisieran meterse acá”.

“El mayor y más agresivo de los delincuentes, de unos 45 años (el cómplice estimó que tendría 35) hasta se burló de esa situación, porque me dijo `éstos, aludiendo a los perros, te regalaron`por no haber actuado para prevenir el asalto”, consignó Granero.

Su mujer admitió que aún no pudo sobreponerse plenamente del estado de shock que sufrió a causa del traumático episodio.

“En esos momentos quedé con la mente en blanco, no recuerdo todavía casi nada. Sólo que escuchaba la voz de uno de los asaltantes, pero como si estuviera en un sueño”, graficó.

Asimismo, señalaron que los intrusos portaban al parecer “una escopeta recortada”.

Lo que sí sabe es que, por lo que le informaron médicos que lo atendieron en el Hospital Italiano, que deberá someterse a una intervención quirúrgica en uno de sus pómulos. “Tengo doble fractura por los golpes que me dieron”, citó.

