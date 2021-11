El interior, estrella de la demanda turística platense

Entre los viajes que quedaron colgados por la irrupción de la pandemia y que comenzaron a efectivizarse ahora, la devolución en crédito que otorga un programa oficial y la necesidad de vacacionar generada por la “abstinencia” de tan largos meses, se espera entre los operadores turísticos platenses un alto nivel de contrataciones para este verano.

Una muestra de lo que se anticipa como unos meses de intensa demanda en las agencias de viajes la ofrece la búsqueda de planes de paseo en una de las firmas de mayor movimiento a nivel del país, que han crecido un 100 por ciento para fin de año, cuando se concretarán los destinos más elegidos para esas fechas: Iguazú, Bariloche, Ushuaia, Salta, Calafate y Mendoza.

“Con la flexibilización de las restricciones, el avance de la vacunación y la divulgación sobre las medidas de seguridad turística, la gente tiene más confianza para viajar. Muchos argentinos están planificando sus ansiadas vacaciones después de tiempos difíciles y de mucha incertidumbre”, señaló Paula Cristi, gerente general de la multinacional Despegar para Argentina y Uruguay.

En la Región, según señalan en las agencias, también crecen las consultas y las reservas para viajar dentro del país, y en algunas atracciones turísticas los alojamientos ya se agotan, como en las Cataratas del Iguazú (de acá a marzo, aseguran, casi no hay plazas disponibles), puntos de la Patagonia como Ushuaia, El Calafate y El Chaltén, y las provincias de Cuyo, donde se sigue la “ruta del vino”, principalmente Mendoza.

En la agencia de 46 entre 3 y 4, la mayor demanda se presentó para diciembre y enero (el último mes del año va a estar muy movido porque esta vez se están planeando escapadas para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en distintos destinos nacionales). Los lugares más elegidos en ese caso son El Chaltén, Bariloche, Calafate, Ushuaia e Iguazú; también algo de Mendoza, San Juan y La Rioja. Esta última, junto con Catamarca, “dos perlas que no van a tardar en volverse muy visitadas”, asegura el agente de ese local, Carlos Lombardi.

Como una “pista” que da cuenta de qué precios hablamos cuando hablamos de viajar, de acuerdo a los ejemplos brindados en esa agencia, 4 días y tres noches a las Cataratas cuesta alrededor de 45.000 pesos (por persona, base doble, el aéreo y el hotel); y para una salida un poco menos tradicional pero que este año marca tendencia dentro de los sitios patagónicos, para 7 días y 6 noches en El Chaltén hay que desembolsar no menos de 90.000 pesos, con los mismos servicios que en el caso anterior.

En líneas generales, fundamentalmente bajo el impulso que cobró el plan Pre Viaje y que se aplica sólo para el turismo interno, no son tantos los proyectos que se concretan al exterior. Según sintetiza en ese sentido Lombardi, “el 60 por ciento de los viajes que se están realizando a Europa no son reservas de ahora sino remanentes que por la pandemia no pudieron efectuarse”.

En la agencia de Pedro Garrópoli no para de salir el ómnibus que traslada contingentes, tanto es así que en esa firma el 90 por ciento de la oferta turística cancelada en 2020 por la circulación de la COVID-19 ya se formalizó. Además, por nuevas reservas, aunque ese operador no se inscribió en el Pre Viaje, la grilla de propuestas para lo que resta de noviembre y diciembre está completa.

“Las termas de Federación, Las Grutas, Córdoba, el NOA (con estadía en Tilcara, ciudad de Salta y Cafayate) y Merlo están prácticamente agotados, y después para enero y febrero se suman Mar del Plata, Tandil, Chilecito”, detalla Garrópoli.

Ejemplos de precios de esas escapadas son las termas de Federación, a 13.900 pesos con media pensión; y Carlos Paz (5 noches con pensión completa), 18.700 pesos.

Mucho del furor por el turismo tiene que ver con el Pre Viaje, el programa nacional que al devolver parte de lo abonado funciona como un incentivo para el sector.

Desde la Asociación de Viajes de Turismo de La Plata, su vicepresidente, Fabián Latanzzio, explicó que parte de las ventajas del Pre Viaje es que, por caso, si una familia gasta 500.000 pesos en unas vacaciones contratadas con operadores, se pueden emitir hasta tres facturas. “Eso significa que por la devolución en crédito del 50 por ciento va a tener 250.000 pesos a su favor”, destacó.