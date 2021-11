VIDEO. Ex combatientes de Malvinas se movilizaron a la Gobernación por el anticipo jubilatorio

Un nutrido grupos de ex combatientes de la Guerra de Malvinas que se desempeñan como empleados estatales se movilizó hoy a la Gobernación bonaerense para reclamar por el anticipo jubilatorio. Según plantearon, son un colectivo de 400 veteranos excluidos de la ley que rige desde 2006, por lo que presentaron un proyecto de ley para ser incluidos en ese régimen de jubilación anticipada. Sin embargo, sostienen, la propuesta todavía no ha sido tratada.

En el marco de la protesta realizaron un corte de tránsito sobre la calle 6 que abarcaba desde 50 hasta 54.

Nucleados en la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires plantearon que "nosotros tenemos una ley por veteranos de guerra para trabajar en la Provincia. La gran mayoría somos porteros y auxiliares de colegios. En el año 2006 salió una ley para poder jubilarse de forma anticipada con 20 años de aporte, aunque se seguía pagando hasta cumplir los 30 años".

El problema, puntualizaron, es que "esa ley excluyó, dejó afuera, a un colectivo de 400 veteranos de guerra, que eran todos ex cuadros que decidimos incorporarnos a las Fuerzas Armadas cuando pasó lo de Malvinas".

"Esa ley nos excluyó. Nosotros estuvimos al frente en Malvinas. El pueblo gracias a Dios nos ha reconocido y ayudado. Pero desde que volvimos de Malvinas, salvo Néstor Kirchner que nos reconoció, no nos está dando una mano. No hubo una decisión concreta para que esto se efectuara", explicaron.

Los ex combatientes señalaron que "es una ley que la estamos peleando hace 11 años. No queríamos mezclar a soldado o suboficiales. Presentamos un proyecto que era únicamente para este colectivo pero tampoco lo aceptan. Hay una decisión política de no querer incorporarnos".

Protesta en Ministerio de Trabajo

En tanto, inspectores de seguridad e higiene del Ministerio de Trabajo marcharon y realizaron un corte de tránsito frente a la sede de esa cartera en 7 entre 39 y 40 en reclamo de mejores condiciones laboral. "Decimos basta a la precarización de los inspectores laborales y de seguridad e higiene", indicaron.