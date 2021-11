Duro artículo del Financial Times sobre Argentina: "No hay futuro"

A menos de una semana de las elecciones legislativas, el influyente diario The Financial Times le dedicó un duro artículo a la situación de la Argentina que lleva como título "No hay futuro en la Argentina".

El título es parte de las declaraciones de una mujer que sostiene que el escenario es sumamente complejo tanto para quienes están a punto de jubilarse como para los jóvenes que comienzan a transitar en el mercado laboral.

"Una economía que se desmorona y una inflación vertiginosa avivan el descontento que amenaza al partido que gobierna en las elecciones", señala el texto que lleva las firmas de Lucinda Elliot y Michael Stott, quienes apuntan que una derrota podría poner en riesgo la mayoría en el Senado.

Menciona que el país tiene una de las inflaciones (52% anual) "más altas en el mundo y los economistas temen que aumente más el próximo año". Esto, sumado a la cuarentena impuesta en especial durante casi todo 2020 y episodios como el del festejo de Fabiola Yañez en la Residencia de Olivos cuando regían las restricciones más fuertes "enfureció a los argentinos".

"Alberto Fernández impuso una de las cuarentenas más largas de América Latina, que aplastó la economía pero no logró evitar una cifra de muertos casi tan grave como la de Brasil", alertaron los autores.

Otro de los puntos sobre los que hicieron foco fue la fuerte emisión monetaria con la que "el Gobierno aumentó los pagos de asistencia social", además del congelamiento de "los precios de 1400 productos para el hogar hasta enero, incluidos licor, vermú y comida para gatos".

También hace un repaso sobre la decisión de varios de los más importantes empresarios de mudarse a Uruguay "donde la economía es más estable y el régimen fiscal más amigable", mientras que sobre las negociaciones con el FMI "las esperanzas de un acuerdo rápido se van evaporando a medida que los peronistas endurecieron su postura negociadora"

Respecto de la situación financiera, destaca que los inversores "se han asustado", que la brecha entre el dólar blue y el oficial ya es de casi el doble y que pese a los dichos del ministerio de Economía, Martín Guzmán, "crecen los temores de una devaluación".

En tanto que menciona al jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al que califican de "administrador eficiente" y "un opositor que busca aprovechar el descontento popular".