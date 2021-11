VIDEO. Tras el escrache, Berni habló del crimen del kiosquero: "No fue una cuestión policial"

Después que el gobernador Axel Kicillof admitiera que la inseguridad en Provincia es algo "crítico" y que viene desde "hace muchísimos años", el que habló fue el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien dijo que "no quiero entrar en una discusión", pero sobre el asesinato del kiosquero en Ramos Mejía aseguró que "no fue una cuestión policial", y puso en duda su continuidad después de las elecciones.

"No quiero entrar en una discusión, entiendo el dolor de un padre, entiendo el dolor de todos los vecinos. ¿Fue una cuestión policial? No fue una cuestión policial. Un policía forcejeó con el delincuente a la salida, el patrullero estaba pasando por ahí y detuvo a los dos. No es una cuestión policial este caso", aseguró en declaraciones a la prensa.

Ayer, mientras Berni se hizo presente en la comisaría de la zona donde fue asesinado Roberto Sabo, de 48 años, varios vecinos se hicieron presentes frente a la seccional para exigir justicia y repudiar la presencia del funcionario provincial con fuertes gritos contra su figura.

Berni atribuyó hoy lo que viene sucediendo en materia de "Inseguridad" a un "sistema que no funciona". "Hay un factor cultural, hay una degradación económica muy importante, social, una falta de absorción del concepto de autoridad, del concepto de orden. Me gustaría darles un montón de datos ilustrativos con los antecedentes de los detenidos por este caso, pero no puedo porque opera el secretario de sumario", agregó.

¿Se va después de las elecciones?

Por otra parte, Berni confirmó que tras las elecciones del domingo se tomará 24 horas para analizar "muchas cuestiones políticas" que podrían incluir su posible alejamiento del cargo.