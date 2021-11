El llamado de Lio Messi a Xavi, el nuevo director técnico del Barcelona

Después de su confirmación como nuevo DT del Barcelona Xavi Hernández se prestó a una extensa conferencia de prensa en la que abarcó diversos temas que tienen que ver con sus nuevas funciones.

Además de hablar sobre cuál es su plan para revertir el mal momento en el que se encuentra el plantel, el ex técnico del Al Sadd reveló algunos detalles como el llamado de Lionel Messi, por qué rechazó las dos ofertas anteriores que tuvo del Barcelona y cuál fue la propuesta que tuvo desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

"Con Messi tengo amistad, me ha escrito y me ha deseado suerte, es el mejor jugador del mundo y de la historia de este club", aseguró Xavi sobre La Pulga, con quien compartió 11 temporadas (de 2004 a 2015) y conquistó cuatro Champions, siete Ligas, tres Copas del Rey, seis Supercopas de España, tres Mundiales de Clubes y dos Supercopas de Europa. "Sí, me ha sabido mal no entrenarlo, como a Eto'o o a Ronaldinho...", agregó sobre la frustrada posibilidad de tenerlo bajo sus órdenes.