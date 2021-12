VIDEO. Rosa cumple 95 años y se recibirá de la Primaria

Rosa Assieu Vda. de Galliano es una vecina platense que cerca de cumplir los 95 años, cumplió su sueño de terminar la etapa de educación primaria. La escuela 711/710 Mariano Moreno es la institución que la vio comenzar una aventura en plena pandemia y que este martes la verá elevar el título de egresada con el pecho inflado de orgullo.

Rosa cumplirá 95 años el próximo 31 de diciembre y este año tendrá muchas razones por las que levantar la copa y brindar. Con dos hijas, un nieto y una bisnieta, toda la vida luchó por cumplir con sus objetivos y gracias a su persistencia, pudo finalizar una etapa escolar importante en la vida de cada persona.

La vida no le sonrió siempre. Su familia estaba integrada por sus padres y sus cuatro hermanos. A los 11 años perdió a su madre y su padre la llevó a vivir con una tía, quien la crió y la acompañó hasta los 28 años, cuando se casó. A los 20 años, su padre falleció y solo le quedaban sus hermanos. Hoy es la única persona viva de los Assieu.

Platense desde la cuna, cursó hasta tercer grado en la escuela en la que mañana le entregarán el diploma de egresada. La muerte de su madre y posterior mudanza hizo que debiera cambiarse de colegio pero no llegó a terminar cuarto grado. “En esa época no era tan normal estudiar. Yo estaba enloquecida por ir al Normal y ser maestra pero mi tía no me lo permitió”, contó Rosa al diario El Día.

Su curiosidad logró que nunca se diera por vencida. “Siempre leí. Ahora me informo sobre política de Estados Unidos y China, por ejemplo. Siempre tuve locura por aprender todo, era muy curiosa”, se describe la futura egresada.

“El colegio era mi pasión”

Tras abandonar los estudios primarios, la platense se dedicó a otra pasión: la costura. “Cosí desde los 13 años hasta los 80 trajes de novia. No era por necesidad, siempre me gustó. Incluso hoy me llaman las clientas. Quedó una linda relación”, afirma Rosa.

Respecto a la escuela, sus materias favoritas siempre fueron historia, geografía y los números: “Ahora me cuesta un poco pero antes, sacaba las cuentas en el aire”. Las diferencias entre 1936, año en que debió dejar la escuela, y el 2021 son abismales pero eso nunca fue un obstáculo para ella: “Una sola vez quise dejar y me dijeron ‘tenes que seguir’”.

Sus recuerdos de los primeros años de la adolescencia en época escolar le dibujan una sonrisa en el rostro, que no puede esconder. “Me gustaba todo del colegio y siempre levantaba la mano porque sabía. Lo que no me gustaba era geometría y ahora que la tuve que hacer, me gustó”, detalló la estudiante platense.

Si tiene que diferenciar los distintos tipos de educación que recibió en las dos etapas, no vacila: “Hoy se aprende de otra manera. Para mí, era mejor mi época porque te tenías que manejar con la cabeza, ahora está todo resuelto”. Durante la entrevista con este diario, Rosa no quiso pasar por alto la gran ayuda que recibió de la mujer que la acompaña en el día a día y que le dio una mano para hacer las tareas o bien, buscar información en la computadora.

Puesto que la tecnología no es un campo que maneje, fue su hija Eva quien la ayudó con las clases virtuales. Ella hacía las tareas y su hija lo pasaba a la computadora para enviarlo a la maestra Alicia Cicutti, de quien habla maravillas.

“Aprendí mucho”

De hecho, fue Eva el principal motor para que Rosa esté a tan solo un par de horas de terminar el colegio. “Me empezó a entusiasmar el año pasado pero no se pudo hacer por la pandemia. Este año, ella y la hermana me convencieron”, detalló.

El futuro le traerá muchas alegrías más. Rosa ya está anotada para comenzar a estudiar el nivel secundario: “Vamos a ver. Tengo 95 años y es una mochila pesada pero me gusta, me encanta estudiar”, comentó.

“Soy feliz estudiando”

Su recomendación para aquellos que tienen la posibilidad de anotarse en el colegio es que estudien, sin importar las dificultades que se puedan presentar en el camino. Antes de finalizar, no quiso dejar de agradecer a las autoridades, maestros del colegio y en especial a su maestra, Alicia.