La violencia al conducir en La Plata se llevó la tercera licencia en pocos días

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le pidió al área de Seguridad vial de la Provincia que suspenda la licencia de conducir del automovilista grabado por cámaras públicas en momentos que golpeaba a un delivery tras un choque entre ambos vehículos en 3 y 44.

Según se pudo observar en el sistema público de monitoreo de la vía pública, tras el siniestro, el automovilista se baja y agarra a golpes de puño y patadas al motociclista que estaba en el piso.

Por esta situación, donde se incumplen las normas básicas de tránsito, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de Buenos Aires que suspenda al automovilista.

En tanto, el motociclista no se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir, razón por la que se emitió una alerta a los Centros Emisores de Licencias del país para que en el caso de que se presente a tramitar la licencia, le sea denegada.

“Al automovilista por ser un barrabrava vial y al motociclista por circular sin licencia de conducir, no usar casco y cruzar el semáforo en rojo, los vamos a sancionar. Toda situación que genere un riesgo para sí mismo y para otras personas, es violencia vial, y desde la ANSV no las vamos a dejar pasar. Los conductores que con sus comportamientos temerarios alteren el tránsito no respetando las normas, y que insulten, golpeen o dañen a alguien, vamos a pedir que sean suspendidos y reevaluados por las jurisdicciones que emiten la licencia para que determinen si están en condiciones de asumir la responsabilidad que implica conducir”, indicaron desde el organismo nacional de seguridad vial.

La semana pasada, el organismo suspendió otros dos registros. Por un lado, a un conductor que cargó sobre el techo de su auto a tres jóvenes y los trasladó varias cuadras, desde Plaza Moreno. Por otro, a un joven que golpeó el auto de una conductora que le había tocado bocina, en una calle de La Loma.