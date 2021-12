Reclamo por la “caída” de la oficina virtual de ABSA

“No hay acceso a la oficina virtual desde hace una semana y no mandan por mail las facturas”, se quejó ayer un usuario de ABSA y reclamó que en ese escenario de incertidumbre, no se le recargue la boleta con intereses.

Según le contó a este diario el vecino, realizó un reclamo telefónico, pero no obtuvo claridad: “No saben cuándo va a volver a funcionar y telefónicamente dicen que no pueden asegurar que después no se cobre recargo”, lamentó sobre el cuadro.

Desde la empresa estatal que presta el servicio de agua y cloacas en la Región se informó que “se está trabajando en la pronta recuperación de las dos herramientas”.

Mientras tanto, se detalló “los usuarios pueden realizar sus consultas a la línea comercial 08109992272 o de manera presencial en los centros de atención”.

A esa problemática, se suma el de la falta de agua. Según una vecina de la zona del Hospital Italiano. “Estoy sin agua desde hace dos semanas y cuando hay algo, sale marrón”.

La fuente consultada en ABSA indicó que “no tenemos registro de un reclamo en esa zona”.

También se quejan por problemas con el servicio en Los Hornos. Según explicó un vecino de 158 y 68 bis, son al menos cuatro manzanas las afectadas por este drama. Uno de los vecinos, cansado de hacer reclamos y no tener respuesta, indica que llevan decenas de quejas y pedidos.

Como si fuera poco, al llegar a las oficinas de la empresa, se encuentran con más obstáculos.

Al llegar al lugar, en varias ocasiones se toparon con que “dentro de las oficinas no había sistema ni siquiera para poder abonar una factura”, dijo el vecino y añadió que “si la comunicación es vía telefónica, el problema se repite una y otra vez”, indicó el vecino.