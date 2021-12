VIDEO. Qué se sabe del joven ejecutado de 4 tiros en La Plata: le suplicó "no me mates"

“No me mates, por favor no me mates”, le suplicó Junior Gamarra (27) a su ejecutor, mientras éste lo acorralaba con la punta del fierro. Otras dos sombras, menores como el que empuñaba el arma de fuego, observaban de cerca e impasibles la escena. El sol de la tarde les daba en la cara y hacía brillar el metal de la pistola, acaso la misma que habían utilizado los cuatro para robar una moto días atrás.

“Por favor”, volvió a implorar. El ruego del joven no tuvo respuesta: rebotó en el aire y nunca llegó a oídos del verdugo, que accionó el gatillo al menos cuatro veces. En el barrio de Villa Alba, los estruendos resonaron en cada rincón. Gamarra recibió con su cuerpo el plomo, que lo atravesó en el tórax y en la cabeza. Al sonido de los disparos le siguió el de los escapes de dos motos, las que usaron los tres chicos para escapar de la escena.

Detrás de sí dejaron a la víctima malherida, inmóvil y con el destino sellado. Algunos testigos afirmaron que la ambulancia “nunca llegó” y que Junior tardó “30 minutos en morir” desangrado, su cuerpo cruzado sobre el césped de la vereda y una zanja. La Policía llegaría poco después y en minutos detuvo a dos de los presuntos implicados, de 15 y 17 años. Lo que no sabían los autores del crimen -o no les importó-, es que hubo otros ojos que presenciaron el hecho. Y una cámara que los filmó en plena acción asesina.

“SE REGALÓ”

La principal hipótesis de los investigadores es la misma que ayer por la tarde le contaron dos testigos a EL DIA. La vendetta se habría gestado por la venta de una motocicleta que los cuatro protagonistas de la historia habían obtenido de manera ilegal. “Salió hace tres meses de la cárcel y se puso a robar con estos pibes, que son una banda medio pesada. Se regaló, vino a arreglar las cosas solo pero lo reconocieron y lo mataron”, graficó un vecino. Los tres sospechosos vivirían en la vecindad, no muy lejos de donde acribillaron al fallecido.

Según pudo reconstruir este diario, el homicidio comenzó a gestarse en 122 y 609, cuando Gamarra descendió del colectivo y caminó hacia 611. Eran las 15 horas. Uno de los adolescentes que después le darían muerte lo vio, avisó al resto y entonces comenzó al cacería. “Dos iban en moto y otro corriendo; uno vino por 609, otro por 610 y” el restante “por 611”, contó un frentista que presenció toda la secuencia. Lo llevaron a golpes por algunas cuadras; Junior intentó escapar pero nunca tuvo verdaderas posibilidades.

“Jugaron” un tiempo con él, hasta que lo detuvieron de una patada en las costillas. El impacto lo hizo caer, justo en el lugar donde le quitarían la vida. “Cuando sacaron el fierro y un cuchillo, me fui corriendo. Después se escuchó ‘pla, pla, pla, pla’... cuatro le dieron, tres en la cabeza y uno en el pecho”, añadió el testigo. Le sacaron sus pertenencias, una mochila y la gorra con visera, pero luego descartaron todo a los pocos metros. Con un operativo cerrojo, la Policía atrapó a los adolescentes mencionados en 126 entre 612 y 613. Además, secuestraron dos motos que tenían pedido de secuestro activo. Al tercero, de 14, lo atraparon tras una breve persecución. En la causa interviene la UFI Nº 17, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.

“Yo los vi. Estaban quemados, pasados, actuaron con mucha violencia”, cerró la fuente.