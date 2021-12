Negri: "No aplaudimos ni festejamos"

El diputado radical de Juntos por el Cambio Mario Negri cuestionó la actitud del oficialismo en el tratamiento del Presupuesto 2022 y lamentó que se hubiera llegado a la instancia de tener que rechazarlo.

"Lamentamos enormemente lo que ha sucedido. Hemos hecho un esfuerzo como corresponde desde hace más de 24 horas", comenzó diciendo el legislador cordobés.

"El Presupuesto estuvo guardado tres meses y vinieron el lunes en un movimiento exprés a sacarlo y actuaron como si fueran la mayoría eterna y ya no son mayoría", continuó.

Negri aseguró que "no obstante eso, les facilitamos el tratamiento y cuando comenzó la sesión pedimos un cuarto intermedio para la semana que viene para analizar un Presupuesto que era invotable por el dibujo de los números que tenía, por la inconsistencia y porque realmente no estaba a la altura de lo que está viviendo el país. Y no quisieron".

Según Negri, el oficialismo cambió su postura y pidió que el proyecto retornara a comisión cuando vio que no lograba los votos necesario para su aprobación y que la mayoría se movía abroquelada. "Aquí nadie fue vendido ni comprado. Lo digo para los que estuvieron especulando si se llevaba a alguien en el bolsillo. A nadie", afirmó.

Y cerró que ante el rechazo del Presupuesto que se dio en el Congreso "no aplaudimos ni festejamos. No es bueno para un país y para un Gobierno no tener Presupuesto".