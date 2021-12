Tras los polémicos mensajes en las redes, María Becerra confirmó su separación

En las últimas horas, María Becerra y Rusherking se convirtieron en tendencia luego que la intérprete decidiera dejar de seguir al joven cantante para luego publicar unas furiosas declaraciones a través de su cuenta oficial de Twitter. Esto revolucionó la red social, y disparó los rumores de separación con el músico.

Horas más tarde, la cantante reconocida hincha de Gimnasia decidió ponerle punto final a las especulaciones y confirmó el final de la relación. “Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación!” escribió Becerra este domingo a la mañana.

Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación! — ANIMAL (@MariaBecerra22) December 19, 2021

Por su parte, Rusherking acudió a su propia cuenta de la red social para compartir su versión de los hechos. “La verdad, para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari. Lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto”, manifestó el artista de 21 años.

“Ustedes se merecen la verdad y es esa, todos somos humanos y tenemos errores. Prefiero no andar escondiéndome de nada, ni diciendo algo que no es”, añadió el ahora ex novio de Maria Becerra.

La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari , lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto🙏🏻 — RUSHER KING (@rusherkingg) December 19, 2021

Los polémicos posteos que anunciaron la ruptura

“Hijo de mil... me acabas de cag... el autoestima”, escribió la cantante. Y luego, añadió: “¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie, wacho?”. Los tuits de María Becerra no terminaron ahí y se mostró más que decepcionada: “Gil de mier..., pedazo de garca”.