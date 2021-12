La vuelta de Mirtha, entre emociones, recuerdos y la promesa de continuar

Con un elegante vestido y visiblemente emocionada, Mirtha Legrand regresó a la televisión para darle un cierre al año, esta vez, de la mano de Juana Viale, quien supo cuidar su lugar durante el confinamiento de la diva por el Covid.

“¡Qué recibimiento tan lindo! Estoy un poquito nerviosa, como angustiada. Pero estoy muy feliz de estar acá, lo deseaba tanto, y con todo mi equipo divino”, aseguró la Chiqui en el inicio del programa.

“Le dedico este programa a Goldy y a José, con todo mi amor. Son mis hermanos queridos que me han dejado. A ella no la pude despedir por la pandemia. Fue todo muy doloroso”, recordó Mirtha antes de recibir Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammon.

“Estoy muy emocionada, contenta, feliz. Todo eso junto. No veo la hora de estar sentada en la mesa del programa”, tiró. Y agregó: “Tengo muchas ganas de volver. Para mí es muy raro no estar en el aire. Este sábado no será mi despedida”.

“Simplemente, es un saludo de fin de año y la ocasión para agradecerle a Juanita todo lo que ha hecho”, expresó.

Mirtha, junto a Mammon, Darín, su nieta, Diego Torres y Barassi / Twitter

LA PRESENTACIÓN

La encargada de abrir el programa había sido Juana, quien dijo “¡qué programa tenemos! Por mí no vinieron nunca en todo el año, y mirá toda la gente que vino por mi abuelita”. Y tiró en broma: “Sé que hay mucha expectativa, pero ella no pudo venir, así que lo dejamos para el otro fin de semana”.

“No saben lo linda que está la señora Mirtha Legrand, con esa sonrisa impecable, su gran sello propio”, afirmó. Y, tras la tradicional presentación de su locutora, Nelly Trenti, la diva reapareció del brazo de su nieta.

Mientras, los cuatro invitados recibieron de pie a la diva. Barassi agradeció los cumplidos por su labor en 100 argentinos dicen y Jey Mammon se mostró visiblemente emocionado. “Todas las noches me nombra”, señaló la diva siempre atenta, en referencia a su destacada labor en Los Mammones. “Es la aparición más rutilante de la televisión”, agregó Ricardo Darín. Por su parte, Diego Torres recordó tantas visitas al programa, especialmente la que realizó con su mamá y su familia. “Fuimos compañeras con Lolita”, apuntó la Legrand. Y todos destacaron la labor de Juana en los casi dos años que estuvo al frente del programa. “Es maravilloso lo que Juana hizo. No es fácil”, señaló Mirtha, con amor de abuela y conocimiento de causa.

Este año la diva había estado al frente de su programa el sábado 28 de agosto. Fue cuando Juana viajó a París a acompañara a su hija Ámbar y no pudo asistir al estudio ya que debió guardar el aislamiento obligatorio de aquel entonces. “Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta”, saludó la Chiqui en su tan ansiado reencuentro con el público. Previamente, había tenido una charla vía webcam con su nieta, que quiso estar a su lado aunque sea de manera virtual. “Sé que lo vas a disfrutar y sé que tenés nervios y hasta mucho miedo, pero sos una profesional de raza y vas a salir y brillar como sabés hacerlo hace tantísimos años”, la alentó la actriz.