Larreta presentó a Jorge Macri, habló del ex presidente y se refirió al acuerdo con el FMI

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le dio hoy oficialmente la bienvenida a su equipo al hasta ahora intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien pasa a desempeñarse como ministro de Gobierno de CABA, y lo calificó como una "gran incorporación" a su gabinete en la ciudad de Buenos Aires. "Con Jorge compartimos la pasión, la obsesión diría yo, por la gestión, por el detalle", dijo Rodríguez Larreta al presentarlo formalmente en conferencia de prensa desde La Rural de Palermo, donde recorrió el vacunatorio que funciona allí.

Pero también hizo referencia al procesamiento Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan y a la negociación con el FMI por la deuda. Respecto a la situación del ex presidente aseguró que "es una causa política no tenemos nada que ver con las escuchas". Luego agregó: "Estamos convencidos, lo dije mil veces y lo dijimos todos nosotros, esta causa donde se lo acusa a Mauricio de escuchas de los familiares del ARA San Juan, un episodio tristísimo de la Argentina pero que pasó hace muchos años, que justo viene a saltar 15 días antes de la elección, cuando Mauricio no estaba mencionado en el expediente".

Respecto al acuerdo que busca el Gobierno con el FMI dijo que "se tiene que discutir en el Congreso, que es el ámbito de diálogo natural. Siempre vamos a estar con la mejor predisposición. Lo que sea bueno para los argentinos, nosotros lo vamos a acompañar”. Además planteó que “el acuerdo con el FMI tiene que ser parte de un plan económico”.

Elogios a Jorge Macri

Por otro lado, el jefe de Gobierno porteño elogió la gestión de Jorge Macri en el municipio de Vicente López y anunció que trabajará en la "integración del área metropolitana", con foco en temas de "salud, seguridad, educación y transporte". "Hay mucho para trabajar", dijo el jefe político de la Ciudad, y aseguró que se trataba de una "gran incorporación" y "un orgullo" sumarlo al equipo.

Por su parte, el primo del expresidente Mauricio Macri le devolvió los elogios, y aseguró que "la distancia entre la Ciudad y la Provincia es una vereda, son metros", y añadió que ese límite político y geográfico "no es el límite de la gente y de los problemas tampoco". "Amo ser intendente, pero creo que en este rol va a ayudar a poder impactar a más gente", dijo Jorge Macri, que ayer pidió ayer licencia como jefe comunal del distrito de la zona norte del Gran Buenos Aires y dejó en su lugar a la concejal Soledad Martínez, su mano derecha.

Macri afirmó además que "no se trata de ocupar un cargo sino de dar soluciones" y aseguró que tras 10 años de gestión en Vicente López deja "un equipo bien consolidado" para reemplazarlo. "Somos parte de un proyecto nacional más amplio, por supuesto", lo blanqueó el jefe de Gobierno porteño, que buscará ser candidato a presidente en dos años, para la elección de 2023.

En tanto, Jorge Macri -también titular del PRO bonaerense- dijo que "tiene que haber un acuerdo de posponer cualquier candidatura política por lo menos por un año". "Son muchos lo que tiene ganas, la UCR ha crecido un montón, nos obliga como fuerza política a crecer y mejorar", dijo Macri que repitió sin embargo que "no es momento de nombres propios" y "esa discusión hay que posponerla".