"Gracias por los momentos vividos": mensaje de la China Suárez a Icardi y... ¿fin del Wandagate?

Todo indicaría que un presunto nuevo mensaje de Eugenia "China" Suárez a Mauro Icardi habría puesto punto final al culebrón entre el futbolista y Wanda Nara, en el que la actriz apareció como tercera en discordia. De todas formas, por todo lo ocurrido últimamente, no se sabe nunca qué puede llegar a pasar con este novelón que acaparó la atención no sólo en la Argentina sino también en Europa.

Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, luego de la entrevista que la China le dio a Alejandro Fantino ella se comunicó con Icardi para despedirse definitivamente. "Me dicen que la China aparentemente decidió escribirle un mensaje a Icardi después de la nota con Fantino. Cómo para darle punto final a esta historia", tiró el comunicador.

Según Etchegoyen, "esa conversación habría sido en tono tranquilo y amable. Todo esto se fue de las manos le habría dicho. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa".

"Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós", le habría escrito Eugenia Suárez al delantero del PSG. En otro verso le habría expresado: "Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar".

En la entrevista con Fantino, la China contó que "yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. A lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde, cuando era más chica, pero yo no...".

En esa línea, dijo que "el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos".

Y agrego que "ni a un novio me banco que vengan a pedirme explicaciones. No me lo banco. ¿Y dónde saliste?, ¿Con quién estuviste?,¿Y quiénes estaban? No tengo tolerancia para esas cosas. Pero no por hacerme la superada… No tengo ganas”.

La actriz enunció que "hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiese salido armar un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones que es por mi personalidad".

El diálogo con el entrevistador fue la primera aparición pública de la China tras desatarse el escándalo. Pero en ningún momento habló sobre cómo había quedado la relación con Icardi. Al parecer, con los recientes mensajes, habría puesto un punto final en son de paz y decoroso. ¿Será este el final del Wandagate o volverá a sorprender con nuevos capítulos? Quién sabe...