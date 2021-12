Coronavirus: Cataluña limita las reuniones sociales a 10 personas y planea retomar el toque de queda

A tan solo unos días para la Navidad, España se encuentra en riesgo muy alto por contagios, el máximo indicador del semáforo covid, tras aumentar la incidencia en 38 puntos (511 casos por cada 100.000 habitantes), con un récord diario de positivos notificados (79.704) en pleno avance de la variante ómicron en algunos territorios.

El incremento drástico de los positivos en las últimas semanas obliga a los responsables políticos a aplicar estas nuevas restricciones para “dar respiro” a los centros sanitarios y a sus profesionales. “Es un paso atrás absolutamente necesario” justificó el consejero de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon.

La voluntad del Gobierno catalán es aplicar el toque de queda de una de la madrugada a las seis. Cataluña, además, prevé reducir al 50% los aforos de la restauración, y al 70% en los ámbitos deportivos y culturales. “No hemos podido avisar a los sectores afectados, es verdad”, admitió Argimon, “pero el virus tampoco nos ha avisado a nosotros”. El Govern pretende entregar en las próximas horas la nueva resolución al Tribunal Superior de Justicia, que deberá avalarlas.

Las nuevas medidas cambian de 0 a 100 el panorama a las puertas de Navidad. Hasta ahora, el discurso de la Generalitat era de prudencia y de confianza en la vacunación. Los últimos datos epidemiológicos, sin embargo, han desequilibrado la balanza a favor de las peticiones de los científicos. El comité asesor de la Generalitat en materia de covid ya entregó el viernes un Informe en el que alentaba al Govern a implementar medidas a las puertas de Navidad, donde la interacción social, y por lo tanto el riesgo de contagio, aumentará aún más.

La decisión del Govern no ha sido fácil. La reunión de la comisión delegada en materia de covid, liderada por el propio president Aragonès, se alargó más de lo habitual y duró cerca de tres horas. Por una parte, el Departamento de Salud reclamó restricciones duras, mientras que otros Departamentos se mostraron más precavidos. “Salud se ha plantado”, explica una fuente conocedora de la discusión. “Las decisiones no han sido sencillas”. El Govern, en todo caso, mantiene las cabalgatas de reyes. “A excepción de Barcelona, en muchos municipios no son multitudinarias”, justificó Argimon, “y es una celebración dirigida a los niños durante pocos años”.

Las nuevas medidas implantadas por el Govern llegan a las puertas de la celebración de la Conferencia de Presidentes Autonómicos prevista para este miércoles y en la que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tiene previsto reclamar medidas “coordinadas” en todos los territorios. Cataluña ha sido una de las comunidades más restrictivas en la gestión de la pandemia, al contrario que otras zonas como Madrid. La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, ya dejó claro de nuevo este lunes “no estar en condiciones de aplicar más restricciones”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anticipó el domingo que el encuentro pretende “analizar la evolución de la pandemia y estudiar medidas compartidas para hacerle frente”, aunque no concretó ninguna.

Cataluña hace días que busca hacer frente a la sexta ola. El Departamento de Salud ultima el cambio de protocolo para los contactos estrechos anunciado la semana pasada a raíz de la mayor transmisibilidad de ómicron. A partir del próximo jueves 23, todos los contactos estrechos de un positivo deberán hacer cuarentena, estén o no vacunados. Este protocolo, sin embargo, exime del confinamiento a los usuarios de las residencias donde la cobertura vacunal supere el 85% y a los profesionales sanitarios sin sintomatología.