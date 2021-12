Bienes Personales: buscan modificar ahora el mínimo no imponible

Guzmán aseguró que no harán otro proyecto presupuestario/archivo

A instancia de un pedido del interbloque Juntos por el Cambio, mañana a las 14 habrá a una sesión especial cuyo único tema es la modificación del artículo que establece el mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales, iniciativa que ya cuenta con sanción del Senado.

Antes de que se formalizara la convocatoria, la diputada nacional del PRO, Silvia Lospenatto, había anticipado en el final de la caliente sesión en que se debatió el proyecto de Presupuesto 2022, que la oposición avanzaría en ese sentido. En el marco de esa solicitud, también se pidió que la comisión de Presupuesto y Hacienda se reúna una hora antes -este martes a las 13- para analizar la iniciativa.

“El proyecto en cuestión fue impulsado en el Senado por el oficialista Carlos Caserio y aprobado por unanimidad”, remarcó la diputada opositora para sostener su pedido.

Esta modificación permitirá incrementar el mínimo no imponible del impuesto para que una menor cantidad de contribuyentes se encuentre comprendido en el pago de este tributo, destacaron fuentes parlamentarias.

Además de Juntos por el Cambio, votaron a favor de avanzar con el tratamiento del proyecto sobre Bienes Personales el interbloque Federal; Provincias Unidas; los libertarios y el riojano Felipe Álvarez de SER.

El oficialismo quedó en soledad expresándose en contra; en tanto que la izquierda se abstuvo y el santacruceño Claudio Vidal, de SER, estuvo ausente.

El proyecto de ley presentado por Caserio, del oficialista Frente de Todos aunque hoy fuera del Senado tras las elecciones de medio término, previó una suba de esas cifras a $6 millones y a $30 millones, respectivamente.

Si el texto no se convierte en ley, muchas personas deberán comenzar a pagar el impuesto, o verán incrementada la carga fiscal, solo por efecto de la inflación y de la suba del dólar, sin que haya habido realmente una mejora en sus patrimonios, aseguran los especialistas tributarios. Algunos dicen que tiene que convertirse en ley antes de enero para que esto no suceda.

En caso de no aprobarse la actualización, este sería el tercer año con el mismo mínimo no imponible, en medio de la creciente inflación y de la suba del dólar.

Permitirá que una menor cantidad de contribuyentes tenga que pagar este tributo

Mientras, la negativa de la oposición de acompañar el Presupuesto 2022 y su rechazo al proyecto de ley en el Congreso no reduce ni elimina impuestos, aseguraron fuentes del Gobierno nacional.

“Algunos diputados de la oposición justificaron su rechazo diciendo que querían evitar un aumento de impuestos o que se le otorguen determinadas facultades al Ejecutivo pero el Presupuesto no establecía ningún aumento de impuestos, con lo cual su rechazo tampoco implica ninguna reducción de impuestos”, explicaron las fuentes oficiales.

“En relación a los Bienes Personales, dijeron que estaban en contra de la delegación de facultades y que con el rechazo del presupuesto se eliminaban las alícuotas diferenciales para los bienes en el exterior, pero esto es falso porque se va a seguir pagando porque la no aprobación del artículo que otorga la facultad entre 2021 y 2023 para fijar alícuotas no implica que el decreto que ya se utilizó caiga”, precisaron las fuentes.

Por lo tanto, aseguraron que “siguen vigentes las mismas alícuotas”.

El artículo 82 del dictamen de mayoría establecía la prórroga de la delegación de la facultad al PEN de establecer mayores alícuotas que gravan los bienes en el exterior, recordaron.

La no aprobación de tal prórroga no afecta la vigencia de las mismas, que fueron establecidas por el Decreto 99/19, el cual no tiene vencimiento, precisaron.

NO HABRA CAMBIO DE PRESUPUESTO

Poor otra parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, descartó anoche que se vaya a presentar un nuevo proyecto de ley de presupuesto para marzo, al tiempo que ratificó que se trabaja en un nuevo acuerdo de precios a partir del próximo 7 de enero. En declaraciones radiales, el jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que “no va a haber nuevo presupuesto. La oposición desorganizó pero vamos a organizar. Todos los opositores tienen que ayudar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).”