Otra baja en la CD del Lobo y una sangría que no para

La dirigencia de Gimnasia parece no encontrar paz. En calle 4 siguen siendo una constante las salidas intempestivas de miembros de la Comisión Directiva pertenecientes a diferentes áreas. El último en dar un paso al costado, tal como ya publicó este medio, fue Mauro Coronato, uno de los directivos que tuvo participación activa en el último mercado de pases, siendo incluso, el eslabón clave para la contratación de Luis Rodríguez.

A Coronato no le cayó bien la salida del Bosque para jugar una serie de partidos en el Estadio Ciudad de La Plata y tampoco le fue simpático poner la cara ante un grupo de socios que pidió regresar a 60 y 118 y prometer que la vuelta se daría para el cotejo contra Banfield. El dirigente empeñó su palabra con el aval del presidente Gabriel Pellegrino, pero la promesa no se cumplió y terminó siendo “el malo de la película”.

De hecho, en la última Asamblea, muy convulsionada por cierto, un grupo de socios recriminó esta situación y sin nombrarlo, remarcó lo que había dicho Coronato, que por motivos de salud, no estuvo en el acto que terminó con el Balance y la Memoria desaprobados.

El vocal suplente, que en la práctica era un directivo importante en el área fútbol, presentó su renuncia en la última reunión de CD, aunque no fue aceptada de momento. Y todo hace indicar que desde la cúpula buscarán convencerlo para que continúe, algo que según pudo saber este diario, hoy por hoy asoma como improbable, sobre todo por el desgaste que habría aducido Coronato al comunicar su decisión.

Desde enero a esta parte más de una decena de dirigentes presentaron su renuncia en calle 4

REVOCARON LA LICENCIA DE FERRER

A todo este clima que lejos está de ser el ideal a once meses del final de la gestión, habrá que sumarle ahora la revocación de la licencia que había pedido el Secretario General Alejandro Ferrer en el pasado mes de enero. En su momento, el directivo presentó una nota pidiéndola por tiempo indeterminado, aunque se le pidió que estipule un plazo para poder ser aprobada.

Ese plazo y sabiendo que no retornaría, fue de 90 días. Obviamente el directivo no volvió a sus funciones y con el argumento por las ausencias en reuniones, se terminó revocando dicha licencia con el fin de ocupar el cargo vacante con algún otro miembro asignado.

Ferrer y Maradona en una de sus tantas reuniones

Asimismo, este medio pudo saber que el propio Ferrer, que en su momento fue un dirigente que trabajó codo a codo con Pellegrino, sobre todo en el arribo de Diego Armando Maradona como DT, se encontraba en plena asesoría para saber si de todos modos debe presentar la renuncia o no. En su momento, el directivo prefirió no formalizarla para no generar rispideces dentro del club, que en esa época también había sufrido la salida de Jorge Reina, otro dirigente muy cercano a los futbolistas y activo en un mercado de pases importante como fue el del ciclo del Diez.

Con este nuevo alejamiento de Coronato y la salida de Ferrer, la cataratas de alejamientos supera la decena en menos de un año. Todo comenzó con la renuncia de Reina y a él lo siguieron las renuncias de los revisores de cuentas titulares Horacio Prada y Tomás Ardenghi, y del vocal titular Horacio Durand, además de Carlos Giménez.

Pero no fue todo, porque más tarde también renunciarían Maxi Coretti, Santiago López, Gerardo Marzola y Cipriano Pietra.

De esta manera, ahora la dirigencia, más allá de intentar convencer al mencionado Coronato deberá volver a reestructurarse para llegar de la forma más sólida posible al final del mandato que será en noviembre de 2022.